Le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé, hier, que la question relative à l'importation de véhicules de moins de trois ans sera soumise à l'appréciation du Conseil des ministres. S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le ministre a révélé qu'il présentera, lors du prochain Conseil des ministres, une communication sur la mesure relative à l'importation des voitures de moins de 3 ans, après que cette mesure a été gelée, malgré sa publication dans la loi de finances 2020. Evoqué à maintes reprises, le dossier de l'importation des voitures d'occasion, de moins de 3 ans, devra-être tranché, sans doute définitivement, lors du prochain Conseil des minis-tres, même si le ministre de l'Industrie, loin d'être convaincu par cette mesure, a affirmé camper sur ses positions: «Je n'ai pas changé ma position, ni mon point de vue, d'un millimètre. C'est-à-dire que la communication que je vais présenter en Conseil des ministres va dans le même sens de ce que j'ai déjà prononcé.». Pour étayer ses propos, le ministre avance l'argument de «ne pas vouloir encourager le recours au marché informel de la devise», arguant qu'«on ne va pas débourser l'argent qui nous reste dans l'importation des voitures de moins de 3 ans. L'Algérie est aujourd'hui dans une phase de projection pour mettre en place une industrie automobile». Dans une récente déclaration, Ferhat Aït Ali a indiqué que «dans un moyen terme (3 à 4 ans), grâce aux réformes financières et économiques (qu'engagera le gouvernement), lorsqu'on aura supprimé le marché parallèle de la devise, on pourrait réfléchir à importer des véhicules (d'occasion) avec le taux de change officiel». Pour sa part, le ministre de l'industrie Ferhat Aït Ali a indiqué que le retour de l'importation des véhicules de moins de trois ans est une revendication de «bandes organisées» qui sont derrière la campagne en faveur du retour à l'importation de ce type de véhicules.

Ces bandes organisées sont presque toutes concentrées en France, selon le ministre de l'Industrie. L'autre dossier présenté et examiné en Conseil des ministres, aura trait au projet d'amendement de la loi relative au foncier industriel.