«L’arraisonnement» du pétrolier algérien par les garde-côtes iranienes, alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz, n’a eu « aucun impact » sur l’activité commerciale de l’entreprise Sonatrach, concernant notamment le transport des produits pétroliers.

C’est ce qu’a affirmé, hier, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, à partir de Chlef, en visite de travail dans cette wilaya. Le ministre, qui répondait à une question de la presse sur cet «incident», a déclaré que «l’arraisonnement de ce pétrolier algérien n’a eu aucune incidence sur l’activité de l’Entreprise nationale engagée au titre de contrats internationaux en matière de transport de produits pétroliers».

«Il s’agit pas plus d’une procédure ordinaire des forces des garde-côtes iraniennes pour vérifier le contenu du pétrolier», a ajouté Arkab qui a assuré que les ministères de l’Energie et des Affaires étrangères sont «immédiatement intervenus» après l’incident, survenu vendredi dernier. Suite à cette intervention rapide, «le pétrolier a poursuivi son chemin vers la raffinerie de Tanura (Arabie saoudite) à partir de 20h45», a-t-il précisé. Le ministre de l’Energie a signalé que Sonatrach est liée par des contrats internationaux dans le domaine de transport des produits pétroliers, qui est, a-t-il dit «un secteur rentable générateur de devises», parallèlement à la production et raffinage du pétrole et du gaz.

Le pétrolier Mesdar appartenant à la Sonatrach, a été contraint vendredi de mettre le cap vers les eaux territoriales iraniennes, par les garde-côtes de la marine iranienne, au moment où il traversait le détroit d’Ormuz, a annoncé samedi la compagnie nationale des hydrocarbures SH.

« Le navire se dirigeait, en fait, vers Tanura (raffinerie de Ras Tanura sise au Royaume d’Arabie saoudite) pour charger du pétrole brut pour le compte de la compagnie chinoise Unipec », a-t-on précisé.

à Chettia, le ministre a clos sa visite par une inspection de l’entreprise Nourgaz spécialisée dans la production de bonbonnes de gaz butane.