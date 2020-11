Unique, attrayante ayant d'importants dividendes est cette nouveauté mise en place par l'Enmtv-Algérie-Ferries en attendant sa généralisation un peu partout dans l'ensemble des ports algériens.

Les exportateurs et autres partenaires économiques algériens peuvent, désormais, commercialiser les produits algériens dans les deux pays de la rive nord de la Méditerranée, il s'agit de la France et de l'Espagne.

L'Entreprise nationale de transport maritime-Algérie de voyageurs, Enmtv-Algérie-Ferries, ayant ouvert le 2 novembre dernier, une ligne Alger-Marseille-Alger, vient de lancer une deuxième ligne maritime au profit des opérateurs de l'Ouest via le port d'Oran. Celle-ci rallie le port d'Oran au port espagnol d'Alicante et vice versa. C'est-à-dire Oran-Alicante-Oran. Ces deux lignes, tels qu'expliqué par les responsables de l'Enmtv joints par L'Expression, sont réservées exclusivement au fret roulant. En d'autres termes, il s'agit des marchandises embarquées à bord des camions, frigorifiques et autres engins à bennes et autres longues remorques à plateau dont la longueur est de 13.60 mètres, ces derniers seront embarqués à leur tour à bord de bateaux de transport de marchandises.

«Ces deux lignes sont dédiées aux opérateurs économiques, des exportateurs et des particuliers intéressés par le transport maritime du fret roulant», a-t-on appris de la même source ajoutant que «l'entreprise annonce le lancement, dans les très prochains jours, d'une ligne maritime régulière reliant le port d'Oran à la ville espagnole d'Alicante». Ayant été marquée par une forte «léthargie», ayant été sévèrement frappée par la crise sanitaire, le transport routier des marchandises, de par son importance, peut en tirer d'importants dividendes à l'occasion de cette primeur mise en place par l'Enmtv-Algérie-Ferries venant tout juste de lancer les deux lignes vers les deux pays européens. Ainsi, les entreprises de transport routier, en accomplissant des formalités douanières et autres engagements administratifs tout en se conformant à la réglementation douanière et transitaire, peuvent postuler au transport des exportations algériennes à bord de leurs camions via les bateaux de l'Enmtv jusqu'aux commerçants européens important la production algérienne. «Pour peu que ces camionneurs négocient les modalités de leurs services qu'ils proposent avec les commerçants européens devant recevoir les produits qu'ils commandent à partir de l'Algérie», a-t-on expliqué.

En d'autres termes, le camion immatriculé en Algérie sera, tout en étant chargé de marchandise, transporté à bord du bateau de l'Enmtv et déposé dans le port français ou espagnol avant qu'il ne livre la marchandise qu'il transporte à son propriétaire européen dans le territoire espagnol et français. «C'est selon la commande», explique-t-on.

Localement, ces mêmes transporteurs sont, selon les mêmes sources, appelés à faire de la collecte en négociant leurs services auprès des exportateurs algériens en leur proposant leurs services.

Les transporteurs entament d'ores et déjà les premières démarches leur permettant d'accéder à ces services.

Dans un communiqué qu'elle a diffusé, l'Enmtv a, s'adressant aux opérateurs économiques, les exportateurs et les particuliers, souligne que «le départ Alger-Marseille prévu le jeudi 12 novembre 2020 est avancé au mercredi 11 novembre 2020».