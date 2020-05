La saison estivale approche et les différents acteurs du tourisme s'inquiètent. Normalement, son ouverture intervient le 15 juin de chaque année. L'issue incertaine de la pandémie de Covid-19 constitue une réelle source d'angoisse et d'incertitude pour les restaurateurs, les hôteliers, les transports, ainsi que les agences de voyages qui n'ont que ce mois pour renflouer les caisses. à Tigzirt et Azeffoun dans la wilaya de Tizi Ouzou, la saison se prépare en attendant l'issue de la crise, mais les coeurs vacillent entre optimisme et pessimisme.

Une virée dans la ville de Tigzirt, une cinquantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, renseigne amplement sur cette tendance des hôteliers à espérer la reprise, mais qui «ont les boules» rien qu'à l'idée que la période de confinement s'allonge davantage. «Je me prépare comme si le Covid-19 n'existait pas. Mais je me prépare au pire. L'essentiel des recettes de mon établissement se fait durant les deux mois de juillet et août. Sans la saison estivale, l'activité touristique reste au point zéro», affirme le patron d'un hôtel privé de Tigzirt. Du côté des restaurateurs, c'est quasiment le même son de cloche. L'espoir est grand quant à une éventuelle ouverture de la saison estivale. «Nous attendons la décision des pouvoirs publics, quant à l'ouverture ou pas de la saison estivale. Nous fondons de grands espoirs quant à la réponse positive d'autant plus que la wilaya de Tizi Ouzou n'enregistre plus des cas depuis plus d'une dizaine de jours», affirme un propriétaire d'un restaurant près de la grande plage. «Quand je vois le port de plaisance et le site romain fermés aux visiteurs, il y a comme un grand désespoir qui envahit mon coeur. Je me dis que la saison estivale restera fermée, ainsi que nos restaurants», ajoute un autre restaurateur. De leur côté, les responsables que nous avons approchés restent dubitatifs et sans réponse. Personne n'a la réponse et ils refusent tous de faire des commentaires. Par ailleurs, les patrons des agences de tourisme et de voyages appellent les pouvoirs publics à permettre au tourisme de reprendre son activité. «Des milliers de familles vivent des activités liées au tourisme et surtout à la saison estivale. Alors, faire l'impasse sur cette période, c'est toucher au gagne-pain de ces dernières. Je garde espoir que des solutions seront trouvées pour éviter cette fatalité», affirme le gérant d'une agence de voyages. Enfin, notons que les villes d'Azeffoun et de Tigzirt accueillent chaque été environ 15 millions d'estivants. Toute l'activité économique de ces villes côtières repose sur la saison estivale. Ce sont les visiteurs venant des communes de la wilaya et d'autres wilayas du pays qui font marcher les affaires des différents commerces et activités. Fermer les deux villes à ces millions de visiteurs est une asphyxie qui risque d'avoir des répercussions sur de nombreuses années.