L'Algérie a hérité de la présidence de l'Opep pour 2020: Un «cadeau» empoisonné! En plus d'avoir dégringolé sous la pression de la pandémie de coronavirus, les cours de l'or noir se sont carrément effondrés après la guerre des prix que se sont livrées l'Arabie saoudite et la Russie jusqu'à se retrouver à leur plus bas niveau depuis 17 ans. Le plongeon des prix du pétrole s'est accentué après le refus de la Russie à répondre favorablement, lors d'un sommet qui s'est tenu le 6 mars à Vienne en Autriche, à la proposition saoudienne de réduire la production de l'alliance Opep-non Opep au sein de laquelle ces deux poids lourds du marché pétrolier mondial jouent un rôle majeur.

En guise de riposte, le Royaume wahhabite a décidé d'augmenter sa production à 12 millions de barils par jour et de réduire les prix de vente de son brut sur les marchés étrangers à un niveau sans précédent depuis au moins 20 ans, en offrant des remises inédites à l'Europe, à l'Extrême-Orient et aux États-Unis. Les prix du Brent, référence du pétrole algérien ont perdu plus de 40 dollars en l'espace de trois mois. Riyadh qui a joué un rôle essentiel dans la remontée des prix, s'est retrouvée en porte-à-faux avec la politique adoptée par l'Opep. L'Algérie qui préside l'organisation des pays exportateurs de pétrole depuis le début de l'année pour 12 mois a appelé à deux reprises à une réunion en urgence pour stopper cette hémorragie.

Un SOS qui n'a pas trouvé d'écho pour le moment. Est-ce la fin de l'accord qui lie l'Opep à ses partenaires dont la Russie? C'est vraisemblablement le cas si l'on se fie aux toutes récentes déclarations de l'Arabie saoudite qui a annoncé qu'elle hisserait le niveau de sa production à plus de 10 millions de barils par jour. C'est la mort annoncée de l'accord Opep-non Opep, né lors d'un sommet historique qui s'est tenu à Alger le 28 septembre 2016 en marge de la 15e édition du Forum international de l'énergie. L'Algérie qui avait lancé une initiative diplomatique d'envergure pour mettre fin à la dégringolade des prix du pétrole qui y préexistaient fut sa cheville ouvrière.

L'Opep a ainsi décidé de réduire sa production de 1,2 million de barils par jour à compter du 1er janvier 2017, rejointe par la suite par 11 pays non membres ayant accepté de réduire leur offre de 600 000 barils par jour. Le 8 décembre 2019, l'Opep et ses alliés ont décidé de réduire leur offre d'un demi-million de barils par jour, pour porter la baisse de leur production à 1,7 million de barils par jour. Un accord qui a expiré hier. Ce qui, de facto, signe son «arrêt de mort». Les cours de l'or noir courent le risque de s'enfoncer davantage. Le salut peut venir de l'axe Washington-Moscou. Le président américain et son homologue russe ont évoqué lundi le sujet.