Six grands clusters versés dans différentes filières industrielles ont été réunis, hier, par la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, au siège de son ministère. Cette réunion a été organisée pour donner la parole aux entreprises et aux industriels dans le but de faire part de leurs préoccupations et des problèmes rencontrés. Cela s’inscrit dans une démarche de « consolidation des acquis de la modeste expérience algérienne en matière de développement de clusters et de leur apporter l’appui et l’accompagnement nécessaire », a déclaré la ministre.

A ce titre, Mohamed Guerbas, directeur commercial à l’entreprise Iris (Cluster Digital), a soulevé le problème des nouvelles modalités introduites aux dispositifs SKD/CKD, ainsi que la proposition d’allonger les délais de payement des fournisseurs de trois à neuf mois. « Cela retarde le renouvellement de nos stocks et fait perdre aussi bien les fournisseurs que les clients », a-t-il soutenu.

Adel Bensaci, P-DG de Somemi (Cluster Mécanique), a évoqué l’absence d’une stratégie de développement de l’industrie de sous-traitance pour les véhicules. Il a fustigé le système fiscal et l’absence de protection pour les entreprises, dont 90% de fermetures sont dues à des problème de trésorerie. Il a demandé, en plus, l’ouverture du marché des hydrocarbures aux fournisseurs algériens de pièces de rechange, un marché estimé à 500 millions qui bénéficient exclusivement aux étrangers.

Mourad Bouatou, président du cluster Boisson et logistique a critiqué, quant à lui, les taxes surélevées pour la production de l’eau minérale. Ajouté à cela une demande qui fait l’unanimité des participants, à savoir, créer un écosystème favorable à la création et au développement de l’entreprise.

Saisissant cette opportunité, les représentants des clusters ont formalisé l’essentiel et le plus urgent de leurs attentes et préoccupation sous forme de recommandations qu’ils ont remises à la ministre. Il s’agit, notamment de mettre en place un cadre réglementaire (juridique et financier) favorisant l’émergence de clusters.

L’attribution d’un statut spécifique à ces groupes. Amendement du Code du commerce dans le sens d’accorder des avantages aux groupements économiques. L’appui direct des organismes sous tutelle du ministère aux clusters, en recueillant et en prenant en charge leurs attentes.

Par ailleurs, cette rencontre a été l’occasion de signatures, pour la première fois, d’accords d’inter-clustering entre les six clusters présents. Ces accords visent, entre autres, à favoriser les échanges et la coopération entre clusters en entreprises, faciliter l’intégration de nouvelles entreprises, faire des acquisitions groupées de matières premières en vue de réduire la facture de l’importation et renforcer la production nationale en vue d’exporter des produits hors hydrocarbures. du ministère de l’Industrie et des Mines. réagissant à ces préoccupations, Tamazirt a annoncé « la reprise en main du dossier Clusters au vu de son importance stratégique pour l’économie nationale ». Son département ministériel s’attelle désormais à « l’élaboration d’une feuille de route pour accompagner les clusters et apporter les réponses à leurs attentes ». Il procèdera également à « la désignation d’un point focal au niveau de la direction générale de la petite et moyenne entreprise, qui aura la charge de suivre particulièrement ce dossier ».

Pour rappel, ces six clusters ont été mis en place grâce à la coopération bilatérale avec l’Allemagne, dans le cadre du programme d’innovation, développement durable, entrepreneuriat et emploi (Idee), mis en œuvre depuis 2013. Ils représentent les domaines suivants : boisson logistique, digital, mécanique de précision, énergie solaire, tourisme et dattes.

A noter que le gouvernement a tout de même mis du temps pour « reprendre en main ce dossier ô combien stratégique », après des années de leur création. En effet, acculé par la protesta, particulièrement contre le projet de loi sur les hydrocarbures, il trouve, encore une fois, refuge dans le secteur industriel.

Définition : Cluster est un terme anglais qui signifie «grappe, amas». En économie, un cluster correspond à une concentration géographique et interconnectée d’entreprises, d’opérateurs et de fournisseurs dans un domaine particulier, et qui allie compétition et coopération.