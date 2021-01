C'est ce qu'a expliqué le directeur de la Cnas d'Annaba, lors d'un point de presse organisé, hier, au siège de l'agence. «Le site électronique El Hanna, est la nouvelle plate-forme numérique, lancée par la Caisse nationale d'assurance sociale des salariés (Cnas), à la faveur des assurés sociaux, pour la remise des certificats de travail à distance», a fait savoir le responsable. «Désormais, il suffit d'un simple clic et quelques informations à remplir pour fournir le certificat et éviter par-là les répercussions financières dues à des retards de l'envoi du document», a expliqué le directeur de la Cnas d'Annaba. Celle-ci qui, notons-le, a lancé une campagne d'information sur ce nouveau dispositif, dont l'objectif vise outre, la modernisation et l'allègement de la pression sur les services de la caisse, la simplification des procédures administratives pour les assurés sociaux. Avec le lancement via l'application El Hanna, de la déclaration d'arrêt de travail, la Cnas d'Annaba vient de rejoindre le peloton des administrations modernes. Le processus comme expliqué par le même responsable, s'inscrit dans le cadre de la simplification des démarches administratives basées sur l'utilisation des technologies de l'informatique. «La mise en service de cette démarche administrative technologique va assurer aux assurés sociaux, une prestation de services de qualité, moins coûteuse avec un temps réduit», a souligné l'interlocuteur. Ce nouveau dispositif va éviter aux citoyens de se déplacer. «Les salariés malades ne pouvant pas se déplacer, peuvent à partir de cette application remettre (composter) leurs arrêts de travail à distance. La réception de l'arrêt de travail sera confirmée par un accusé de réception, envoyé soit par email, SMS ou par téléphone à l'assuré. À cet effet, les assurés usant de cette plate-forme numérique, doivent transmettre leurs numéros de téléphone afin de recevoir l'accusé de réception ou une convocation pour un contrôle médical. Ce dernier, comme expliqué, relève de la décision du médecin de la caisse s'il le juge nécessaire « si l'assuré doit être convoqué, il recevra un SMS, afin de se présenter au centre pour contrôle médical ou compléter son dossier», a fait savoir le responsable. La date du compostage quant à elle, sera communiquée aux salariés, si ces derniers ou si leurs employeurs le leur demandent. Les désormais usagers de cette prestation à distance, doivent s'inscrire sur le site Web El Hanna pour qu'ils puissent envoyer leurs certificats; qui seront réceptionnés directement par la Cnas. Il est à noter que, la déclaration de l'arrêt de travail via Internet, est la troisième phase du processus de numérisation et de modernisation des services de la Cnas, après celles déjà fonctionnelles de la déclaration de salariés et de l'immatriculation à distance. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives prises par la direction générale de la Cnas, à l'issue des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant numérisation des institutions de l'Etat, dont la Cnas entre autres. Autre point soulevé au cours du point de presse, celui en rapport avec le remboursement des tests de dépistage du coronavirus. Il s'agit en l'occurrence du scanner thoracique, le RT-PCR, le test sérologique et antigénique, des examens désormais remboursables par la Cnas. La décision est applicable pour les tests effectués le 1er janvier courant. «à partir du 1er janvier, ces tests sont remboursables respectivement, à hauteur de 5000 DA pour le scanner-19, 3500 DA pour le PCR - RT et 1500 DA pour la sérologie», a détaillé le même responsable qui a précisé que, les tests effectués avant le 1er janvier 2021, ne seront pas remboursés. Signalons que ce remboursement est effectué sur la base des prix plafonnés convenus avec l'association algérienne des laboratoires et radiologues. Il est à souligner qu'en raison de la cherté des tests, mais surtout afin de permettre au maximum de citoyens de se faire dépister, les caisses de sécurité sociale algériennes ont alloué un budget de plus de 24 milliards de DA pour le remboursement de ces tests.