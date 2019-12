«Plus de 85 % des emplois qui vont naître d’ici 2030 n’ont pas encore été inventés. » C’est le constat fait, en 2018, par un rapport de l’Institute for the future et Dell. Cette transformation sera accompagnée par la disparition de…800 millions d’emplois durant la même période. Pour certains, cela donne froid dans le dos, alors que pour d’autres c’est un formidable espoir. « Il faut s’adapter et avoir les outils en main pour accompagner cette transformation digitale des métiers », a assuré Vincent Montet, l’un des plus grands influenceurs de France dans le digital, lors d’une visioconférence animée, lundi soir. Comment alors ne pas rater le train en marche et devenir effectivement un acteur du digital? C’est ce qui été expliqué lors de cet « after work » organisé par l’Institut supérieur d’assurances et de gestion (Insag) à l’hôtel Radisson Blu. En effet, le directeur de cette business school, Abdelali Derrar, a présenté le MBA-DMB, premier du genre en Algérie et dans tout le continent africain. Il est numéro deux au classement des meilleurs MBA français dans sa catégorie, après seulement cinq ans d’existence. Le même programme est suivi à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Shanghai, et au Québec. Mais ne le rapportez pas aux autres, il coûte deux fois moins cher en Algérie ! Est-ce le même diplôme? Evidemment, c’est l’Efap Paris qui signe et qui délivre ces diplômes. L’École des nouveaux métiers de la communication, l’Efap, qui n’est pas à présenter, a choisi l’Institut supérieur d’assurances et de gestion (Insag Alger) comme partenaire exclusif.

Les deux établissements partagent la même vision stratégique de l’importance du marketing et de la communication digitale, la même proximité avec les entreprises et le souci premier de former des individus aux réalités d’un secteur et pas uniquement à «avoir un diplôme». L’Insag est pour l’Efap une…assurance tous risques ! Les deux écoles sont associées dans ce projet, dont le côté pédagogique est assuré par des enseignants locaux et étrangers. Ce qui fait que les diplômés de ce MBA ont un diplôme reconnu ici, dans leur pays, mais aussi à l’étranger. Car, il leur est délivré un autre diplôme algérien par cet institut d’enseignement supérieur agréé par l’Etat, l’un des rares d’ailleurs à avoir obtenu cet agrément. Pour faire plus clair, ce MBA dont le coût n’est pas excessif, au vu de la qualité de la formation, est une véritable aubaine pour pouvoir anticiper le monde de demain. La chose est d’autant plus vraie en Algérie que l’année 2020 a été mise sous le signe des start-up. Un fonds de soutien a été créé pour les soutenir. L’Etat mise sur elles et sur l’innovation digitale pour réussir le pari de la sortie de la dépendance aux hydrocarbures. Tous ceux qui voudront se lancer dans l’entrepreneuriat devront choisir un domaine en rapport au digital. Même l’Ansej n’accordera des prêts qu’aux porteurs de projets innovants, particulièrement dans le digital. Alors, si on cherche un métier d’avenir ou même se reconvertir dans un métier de demain, il n’y a pas quatre chemins. Il y en a, en fait, deux : le 9, chemin Doudou-Mokhtar, Ben Aknoun (siége de l’Insag) ou la page Facebook : Insag business school si on veut espérer faire partie de la 3e promotion de ce MBA spécialisé en marketing digital et business.

Celle-ci sera lancée le mois de janvier prochain, les cours ne sont pas très prenants même pour ceux qui ont déjà un emploi puisqu’ils sont dispensés en part-time c’est-à-dire 3 jours par mois. Les inscriptions sont déjà ouvertes et les places sont très limitées! Alors, dépêchez-vous…