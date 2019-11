Djezzy annonce les résultats d’exploitation du troisième trimestre 2019 marqués par la poursuite d’une stratégie d’investissement axée sur la densification de son réseau 3G/4G confirmant son engagement de construire un grand réseau Internet haut débit et contribuer à l’émergence d’un écosystème digital en Algérie.

Dans ce cadre, Djezzy a investi un montant de 2,6 milliards de dinars au troisième trimestre enregistrant une hausse de 40% par rapport à la même période en 2018 cumulant ainsi 8,4 milliards de dinars durant les neuf premiers mois de l’année en cours. A la fin du troisième trimestre, les services 4G couvraient 28 wilayas et plus de 35% de la population du pays, tandis que le réseau 3G couvrait les 48 wilayas et plus de 74% de la population. Djezzy maintient le cap en améliorant continuellement la qualité de connectivité, en s’appuyant sur des capacités technologiques et digitales de pointe. Grâce à ce focus sur l’internet mobile, Djezzy a vu son nombre de clients data augmenter de 5% d’année en année, soit 9,4 millions de clients pour une base totale de 15 millions de clients.

Le Digital Business Support System (DBSS) déployé en juillet 2018 a permis à l’entreprise de développer un réel ADN digital. La DjezzyApp est devenue une interface privilégiée pour les clients en leur présentant les offres les plus adaptées à leurs besoins. Le programme de développement de la société ne se limite pas aux clients. Djezzy a en effet déployé, au troisième trimestre, une nouvelle interface pour ses canaux de distribution, offrant au vendeur une vision à 360 degrés du client et facilitant l’expérience de vente.

Au troisième trimestre, Djezzy a enregistré un revenu global de 23,6 milliards de dinars marquant une légère baisse de 3% comparé à la même période en 2018. Toutefois et avec 7,2 milliards de dinars, les revenus data ont crû de 28% grâce à une consommation en nette croissance de l’Internet mobile, en évolution annuelle de 89% et ce grâce aux investissements effectués dans le réseau pour en augmenter la couverture et les capacités. L’EBITDA s’est établi à 10,7 milliards de dinars au troisième trimestre avec une baisse de 2,5% en glissement annuel. Pour sa part, la marge EBITDA, 45,2%, a progressé de 0,4 point par rapport à la même période en 2018.