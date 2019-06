C’est totalement algérien. Tel est le projet pour lequel se sont lancés, les responsables de l’usine Emin Auto/ Jac en mettant en valeur la production auto entièrement locale. Pourquoi pas tant que la volonté existante est mise à profit en l’associant aux moyens mis en place par cette firme aspirant à produire le produit 100/100 algérien. Autrement dit, l’usine a pris l’élan qu’il faut pour la production. Cela a été le point principal de la présentation du projet ayant eu lieu dans la soirée de mercredi dernier et où l’on a fait état de cette appétence en soulignant que «les superstructures ou les carrosseries servant pour l’aménagement des camions seront totalement fabriquées en Algérie, au niveau de notre usine et ce, dans un délai de 45 jours après l’entrée en production de l’usine de fabrication».

Les promoteurs de ce chantier misent le tout pour le tout dans le cadre de la valorisation du label made in Algeria. «Les bennes, plateaux, nacelles, bennes à ordures, frigo et autres containers seront alors totalement fabriqués à notre niveau. La fabrication du châssis et la cabine ainsi que la peinture pour les modèles de l’usine seront totalement assurées au niveau de notre unité de production et ce, avant la fin du premier trimestre 2020», a-t-on annoncé expliquant que «la future usine Emin Auto/Jac devrait atteindre le plus vite possible un taux d’intégration des plus importants. En plus du moteur, des superstructures, du châssis et de la cabine qui seront produits localement avant mars 2020, Emin Auto/Jac veut aller encore plus loin en organisant, avec le concours du ministère de l’Industrie et des Mines, les journées techniques sur la sous-traitance automobile.

Rien n’est donc impossible chez cette firme qui mise le tout pour tout pour mettre au monde le produit estampillé au nom de l’Algérie. D’ailleurs, assure Sofiane Baghdadi, directeur régional et responsable des produits chez Emin Auto, en soulignant que «nous pouvons monter l’usine en 25 jours et commencer la production dans deux mois ». Emin Auto/ Jac est, selon ses responsables, fin prêt pour la fabrication des moteurs en Algérie à partir de machines dédiées à ce genre d’industrie avec un taux d’intégration appréciable», a affirmé Nihat Sahsuvaroglu, P-DG de l’entreprise ajoutant que «Emin Auto, en attente de l’aval du Conseil national d’investissement pour entreprendre son activité «pourrait fournir des moteurs non seulement au secteur automobile, mais aussi au secteur maritime et à l’industrie des groupes électrogènes».

30 à 50% d’exportations

Cette usine mise également sur la satisfaction d’un marché en quête des nouveautés et de nouveaux produits en lui fournissant des camions de marques JAC et JMC, des pick-up et des SUV de marque Ssang Young. «La première usine privée de fabrication automobile, de moteurs et de superstructures en Algérie», affirme encore le P-DG. Un tel investissement n’est pas des moindres si l’on prend en ligne de compte la politique avalisée par les promoteurs du projet misant sur la production annuelle de 100 000 véhicules, avec, à terme, un taux d’intégration de 50% et employer plus de 2000 personnes. Et ce n’est pas tout. Les responsables de ladite usine mettent le cap vers l’exportation entre 30 et 50% des véhicules JAC vers des pays africains.

Une aubaine est donc à ne pas rater ni à entraver vu les engagements pris par les responsables de cette usine visant le montage de l’usine en 25 jours et commencer la production dans deux mois», a assuré Sofiane Baghdadi, directeur régional et responsable des produits chez Emin Auto. «Nous avons obtenu l’avis favorable du comité d’évaluation technique du ministère de l’Industrie, celui de l’Agence nationale du développement de l’investissement (Andi), le permis de construire, l’acte de cession (…) mais pas l’autorisation du CNI», déplore-t-il. Les éléments de sa structure métallique, importés de Turquie, sont empilés sur le terrain appartenant à l’entreprise Emin Auto, à Aïn Témouchent. Ils sont officiellement encore en zone sous douane.

L’usine s’étend sur 33 hectares au niveau de la zone industrielle de Tamazoura située à quelques minutes du port et de l’aéroport d’Oran. «Tout pour réussir», dira-il, d’autant que «les prix de nos véhicules seront bien plus abordables que leurs équivalents chez la concurrence», note-t-il encore. Emin Auto entend attirer à nouveau l’attention des autorités sur son cas.

Fabriquer des équipements locaux

Le P-DG dit préférer ne pas parler de «blocage», même s’il estime que l’attente a été un peu plus longue que la normale. La sous-traitance constitue le noyau fort de cette usine ayant pris toutes ses dispositions en ce sens. Le but étant de favoriser l’implantation de sous-traitants des deux pays cités en Algérie qui auront l’opportunité de rencontrer et de discuter avec leurs homologues algériens sur les possibilités de fabriquer localement certains équipements de véhicules et de diminuer la facture d’importation. Cela permettra également de répondre aux besoins du marché local et régional en termes de pièces de rechange et d’accessoires automobiles.

Déjà, plus de 30 sous-traitants chinois, partenaires du constructeur automobile JAC, ont émis le souhait de venir s’installer en Algérie et investir dans le cadre d’un partenariat avec leurs homologues algériens dans le domaine de la pièce de rechange et des accessoires pour automobile. En somme, l’usine de fabrication des moteurs pour les camions JAC/JMC entrera en production dés la réception de l’unité devant abriter ce projet. Celle-ci devrait se faire au bout de 45 jours suivant la première commande des collections Skd et après réception de l’unité de fabrication des moteurs.

L’unité de fabrication de moteurs qui sera identique à celle existant en Chine, sera chapeautée par une équipe d‘ingénieurs chinois et algériens pour la formation du personnel et le transfert technologique. Elle aura à produire 40 000 moteurs pour sa première année et deux types de moteurs : le 2,8 litres diesel avec turbo et le 2,8 litres diesel avec turbo intercooler. L’objectif étant d’arriver à produire 80 000 moteurs par an dans les prochaines années. En termes simples, Emin Auto/Jac fait sienne la fabrication et non pas le montage.