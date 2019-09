Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 619,07 milliards de dinars durant les sept premiers mois de 2019, contre 583,98 milliards de dinars à la même période en 2018, en hausse de 6,01%, a-t-on appris auprès de la direction générale des douanes (DGD).

Cette amélioration s’explique, essentiellement, par les recouvrements exceptionnels qui ont été réalisés, au titre des régulations, par les recettes des douanes du port d’Alger au cours de cette période, qui s’élèvent à 31,34 milliards de dinars. Les recettes perçues par les douanes ont servi à alimenter le budget de l’Etat à hauteur de 530,99 milliards de dinars, contre 503,52 milliards dinars, en hausse de 5,46% durant la période de comparaison.

Selon la même source, les recettes affectées au budget de l’Etat ont représenté une part de 85,77% de l’ensemble des recouvrements des douanes durant les sept mois de 2019. La part des recettes allouées à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (Cgscl) est de 54,07 milliards de dinars, contre 50,48 milliards de dinars, en augmentation également de 7,12% durant la même période de comparaison. Selon la DGD, les recettes destinées à la Caisse nationale des retraites (CNR) se sont établies à près de 30 milliards de dinars, contre 25,92 milliards de dinars, en hausse aussi de près de 15,7%. Quant aux recettes destinées aux Comptes d’affectation spéciales (CAS), elles se sont établies à 3,34 milliards de dinars, contre 3,07 milliards de dinars, enregistrant, ainsi, une augmentation de 8,86%.

De janvier à août derniers, les recettes affectées aux communes ont totalisé près de 663,06 millions de dinars, contre 987,93 millions de dinars, en baisse de 32,88% par rapport à la même période de l’année dernière. Les produits des droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation (TVA) recouvrés par les services des douanes durant les sept mois de 2019 ont enregistré respectivement des taux de réalisation de 53,02% et de 60,32% par rapport aux objectifs de la loi de finances 2019 (LF 2019).