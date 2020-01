Oyez, oyez, braves étudiants, cela peut vous intéresser. Huawei Algérie lance la seconde édition de sa compétition dédiée aux étudiants en technologie. En effet, le Huawei ICT Competition est un concours mondiale regroupant le gotha des jeunes apprenants en TEC. C’est la seconde fois que l’Algérie est concernée par ce tournoi. Ainsi, la caravane «Huawei ICT Competition» se rendra dans 10 universités du pays pour trouver l’Einstein de demain (contre quatre seulement en 2019).

Les différentes régions du pays sont ciblées par le géant mondial : Sidi Bel Abbès, Ouargla, Batna, Alger, Oran…Un « roadshow » pour expliquer à ces étudiants le principe et les conditions de participation à ce concours international. En fait, ce concours gratuit et ouvert à tous les étudiants se fera en trois étapes.

La première sera une «battle» nationale qui opposera entre elles les différentes équipes algériennes sélectionnées. Cela aura lieu le mois prochain (février).

Les vainqueurs seront qualifiés à une compétition régionale qui mettra aux prises leurs camarades de toute l’Afrique du Nord. Celle-ci est prévue au mois de mars prochain.

Les vainqueurs seront qualifiés à la grande finale mondiale qui se déroulera au mois de mai prochain à Shenzhen en Chine. Les organisateurs tablent sur une participation record qui devrait avoisiner

les 3 000 étudiants algériens contre seulement 700 l’an dernier. Cela est principalement dû à la retentissante victoire de quatre de nos génies «made in bladi». Il s’agit de deux étudiants de l’Usthb, en l’occurrence, Boucenna Walid et Bentarfaya Mohamed Zineddine et de l’ESI : Aguida Mohamed Anis et Hamani Nacer. Ils avaient damé le pion à plus de 100 000 étudiants venus de 61 pays qui avaient participé à la dernière édition. Une belle victoire qui aura ouvert l’appétit à leurs camarades qui rêvent eux aussi de monter sur la plus haute marche du podium de ce concours de renom mondial, surtout que comme le souligne l’entreprise chinoise, la «Huawei ICT Competition» offre de belles opportunités aux participants. «Nous visions la fourniture aux étudiants, à travers cette compétition, d’une plate-forme qui va leur permettre de faire face à la concurrence et d’échanger des idées afin d’améliorer leurs connaissances des TIC, leurs compétences pratiques et leurs applications, et de les sensibiliser à l’innovation», précise Huawei dans un communiqué. «Le concours est également une plate-forme qui facilite les relations entre les talents internationaux ainsi que la collaboration entre les organisations gouvernementales, les établissements d’enseignement supérieur, les agences de formation et les entreprises, favorisant ainsi la formation, la croissance et l’emploi des talents en TIC», ajoute la même source. Alors n’hésitez pas à vous inscrire sur le site officiel du tournoi. Rendez-vous sur la page facebook officielle de Huawei Algérie. Saisissez cette belle opportunité…