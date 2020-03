Le ministre de l'Industrie Ferhat Ait Ali Braham a donné plus de détails sur son plan d'action, visant à sortir le secteur de sa léthargie. Dans un entretien accordé à l'Agence officielle, le ministre affirme avoir bâti sa politique sur l'investissement étranger, la libération des initiatives privées et une réduction maximale des avantages fiscaux accordés dans le passé aux opérateurs économiques, sans pour autant apporter un plus à l'économie nationale.

Automobile «une coque algérienne»

Concernant l'industrie automobile qui était par le passé sous le monopole d'une poignée d'hommes d'affaires proches du régime, le ministre de l'Industrie affirme que le nouveau cahier des charges élaboré par son département exige de l'investisseur étranger un financement de 100% du projet d'investissement ou une implication dans le capital social de 30% en cas d'un projet de partenariat.

Pour ce qui est du taux d'intégration en matière d'intrants locaux, Ait Ali précise que le nouveau cahier des charges obligera l'opérateur économique dans le secteur automobile à la production d'une «coque algérienne», seule manière, explique-t-il, pour «atteindre un taux d'intégration de 30%, il sera également question de recrutement d'une main-d'oeuvre locale, en dehors des cadres dirigeants».

Suppression de la règle du 51/41 et le droit de préemption.

Avec cette nouvelle décision contenue dans le nouveau cahier des charges régissant le secteur de l'industrie automobile, le ministre de l'Industrie annonce l'entrée en vigueur de la «suppression de la règle du 51/49, régissant les investissements étrangers en Algérie, excepté l'industrie militaire, les chemins de fer, l'amont des hydrocarbures et les réseaux de transport d'électricité et de canalisations de gaz», explique le ministre de l'Industrie.

Aït Ali affirme que son département prépare la mise en place d'un écosystème favorable à l'investissement et aux affaires et ce, en facilitant la tâche aux bailleurs de fonds, désireux de s'introduire sur le marché national. Parmi les mesures prises dans ce sens, le ministre indique que son département a déjà procédé à «la révision des textes régissant le secteur». «Pendant des années, on a interdit aux investisseurs étrangers de s'impliquer financièrement en Algérie», a-t-il regretté, en précisant que cette «situation ne doit pas continuer».

Pour ce qui est du droit de préemption ou le droit de sauvetage instauré dans la loi de finances 2009, le ministre de l'Industrie estime que cette règle sera uniquement appliquée dans les secteurs considérés «stratégiques». Ait Ali juge que «le droit de préemption a bloqué les investissements et ne sera pas reconnu à l'avenir, et ce après la révision du Code de l'investissement» en phase de préparation. Ce dernier estime que le recours systématique à l'application de cette règle a causé des pertes importantes au Trésor public. L'Etat «ne pourra plus se prévaloir d'être l'acquéreur exclusif de tout ce qui se vend dans les associations entre particuliers, qu'ils soient de droit public ou privé», a-t-il soutenu.

Dissolution du Conseil national d'investissement

Sur un autre volet, le ministre de l'Industrie annonce une refonte de deux structures importantes: le Conseil national de l'investissement (CNI) et le conseil des participations de l'Etat (CPE) qui ont pris dans le passé le monopole de la validation des projets d'investissement en Algérie. Pour ce qui est du CNI qui était présidé par les ex-Premiers ministres et composé des membres du gouvernement, Ait Ali a affirmé que «cette structure sera probablement remplacée par le Conseil national economique et social (Cnes) et l'Exécutif ne va plus faire intrusion dans l'acte d'investir.» Le ministre de l'Industrie a laissé entendre que cette structure est d'aucune utilité d'où la nécessité de la dissoudre. «Nous allons nettoyer cet instrument, mais s'il s'avère qu'il ne lui reste plus aucune mission après le nettoyage, on va carrément le dissoudre», a-t-il constaté.

Le premier responsable du secteur, a révélé également les pratiques illégales au sein du CNI. «Des avantages douaniers ont été accordés dans le passé sur de simples résolutions du CNI. Pourtant, ce sont des prérogatives que la loi ne leur accorde pas, des prérogatives qui relèvent du délictuel», s'est-il indigné.