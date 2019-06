La production de céréales est en hausse cette année par rapport à l’année dernière dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont révélé les responsables du secteur de l’agriculture. Ces derniers ont indiqué que, pour la campagne qui débutera au mois de juin prochain, il est prévu une récolte de plus de 175 000 quintaux de céréales. «Une production prévisionnelle de 175 600 q de céréales est attendue dans la wilaya de Tizi Ouzou au terme de la prochaine campagne moisson-battage qui débutera en juin prochain», a précisé le directeur des services agricoles de la wilaya.

Le même responsable a indiqué que les moissons cibleront cette année une superficie emblavée de 70 272 hectares dont 6 748 ha de blé dur, 92 ha de blé tendre, 349 ha d’orge et 83 ha d’avoine. Les chiffres prévisionnels concernant la production céréalière de l’année en cours font ressortir une hausse de la production, comparativement à la saison 2017-2018. Durant cette dernière, la récolte avait été, pour rappel, de 167 000 q dans la wilaya. Concernant le rendement prévisionnel de cette année, il est de plus de 22 q/ha contre 21 en 2018. L’augmentation de la production céréalière est, en grande partie, le résultat du travail de sensibilisation mené par les différents services de la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou auprès des céréaliculteurs. Ces derniers ont effectivement adhéré, de manière massive, à la campagne de désherbage et de fertilisation des céréales qui ont eu lieu durant les mois de février, mars, avril et mai. A ce sujet, nous avons appris que la superficie désherbée durant cette période, représente un taux de 78 % et la fertilisation représente 81 % de l’objectif global. Au total, une superficie de 188 ha a été traitée contre les maladies cryptogamiques. Afin d’assurer toutes les opérations inhérentes à la campagne de moisson-battage, les services concernés au niveau de la DSA ont mobilisé 39 moissonneuses-batteuses. Ces dernières seront réparties sur l’ensemble des localités concernées par la moisson-battage. Sur ces 39 engins, 29 appartiennent à des privés, dont 16 à Draâ El Mizan, quatre aux Ouadhias, quatre à Ouaguenoune, deux à Ouacifs, une à Tamda, une à Azazga et une à Boghni. Les 10 autres sont la propriété du Ccls. En outre, trois dossiers d’acquisition de nouvelles moissonneuses-batteuses dans le cadre du Fonds national de développement agricole (Fnda), au profit des localités de Mekla et de Bouzeguène sont en cours au niveau de la banque algérienne de développement rural (Badr). «La collecte de la récolte sera assurée par un camion de 10 tonnes, huit autres de 20 tonnes et 12 bennes Marrel», ont indiqué les mêmes responsables.