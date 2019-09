La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a affirmé, hier à Alger, que les taxes relatives aux déchets dangereux, produits pétroliers et sacs en plastique seront revues à la hausse dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2020. Lors d’une conférence de presse tenue en marge de la célébration de la Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone, Zerouati a indiqué qu’il existait plusieurs types de taxes relatives à l’environnement, dont la taxe sur le déstockage des déchets industriels spéciaux dangereux ainsi que la taxe sur les produits pétroliers et les sacs en plastique.