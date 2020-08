Une nouvelle liste de produits prohibés à l'exportation, a été établie par le ministère du Commerce, dans le cadre des mesures visant à garantir la disponibilité des produits nécessaires sur le marché national durant la crise de la pandémie du Covid-19. Il s'agit de différents produits (pâtes alimentaires, farine, huiles de soja, semoule, masques gels et savons pour les mains), comprenant 55 positions et sous-positions tarifaires des douanes. En plus du sucre, des masques, des pâtes alimentaires, la liste en question précise que l'ail, la farine, les huiles de soja, la semoule, les gels et le savon pour les mains sont des produits interdis à l'exportation. Dans le détail, 18 positions et sous- positions tarifaires, correspondant chacune à un type de produits, sont mentionnées sur la liste. Ainsi est-il détaillé, le couscous, les spaghettis, nouilles, lasagnes, les gnocchis, raviolis cannellonis et macaronis, sont autant de produits prohibés à l'exportation. La semoule de blé et d'orge, préparée avec une méthode traditionnelle et conditionnée dans des sacs et paquets n'excédant pas 10 kg, ainsi que d'autres semoules de blé dur, tendre et d'épeautre, ne sont pas autorisées à l'exportation. La farine de blé dur et tendre, moulue par une méthode traditionnelle ou autrement et conditionnée dans des sacs et paquets n'excédant pas 1 kg, ainsi que la farine de blé tendre et celle de méteil sont d'autres produits interdits à l'exportation. Pour le sucre, 11 sous-positions sous-tarifaires des douanes, qui renvoient chacune à un type de sucre sont indiquées sur la liste. Ainsi, le sucre de canne ou de betterave et le saccharose chimiquement pur, à l'état solide, les sucres bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destinés au raffinage ou autre, le sucre blanc, sont aussi cités dans la liste des produits suspendus à l'exportation. L'ail de semence ou autre, figure également sur cette liste, étant donné son indisponibilité, en grandes quantités sur le marché local. Les masques à usage médical, en tissu, utilisés au cours des opérations chirurgicales ou hors des soins médicaux, les masques de protection contre les poussières, les odeurs, etc., dont l'organe filtrant non remplaçable est constitué de plusieurs couches non tissées, masques en papier, en ouate de cellulose ou en nappes de fibres de cellulose sont aussi interdits à l'exportation. Pas plus tard que le 10 août dernier, le ministère du Commerce a levé la suspension des exportations des produits pour lesquels l'Algérie a des capacités de production, à l'exception des produits subventionnés ou fabriqués à partir des produits subventionnés. Pour rappel, à la fin du mois de mars dernier, en pleine crise sanitaire, une liste de 17 produits suspendus temporairement à l'exportation, a été arrêtée par les autorités publiques. Elle est composée de semoule, farine, légumes secs et riz, pâtes alimentaires, huiles, sucre, café, eau minérale, concentré de tomate, les préparations alimentaires, tous les produits laitiers, y compris ceux destinés aux enfants, légumes et fruits frais, viandes rouges et blanches, équipements médicaux et paramédicaux, médicaments et produits pharmaceutiques, produits d'hygiène corporelle et détergents ménagers.