Il faudrait, au minimum, une enveloppe financière de 30 milliards de centimes pour permettre le décollage des 13 zones d’activité actuellement en souffrance dans la wilaya de Tizi Ouzou. C’est le montant qu’il faut mobiliser afin de garantir un minimum de commodités pour que ces zones d’activité deviennent fonctionnelles. Mais en l’état actuel des choses, les investisseurs ne peuvent guère s’y aventurer. Certaines zones d’activité, parmi les 13 concernées, sont carrément, ou presque, à l’abandon alors que d’autres peinent à connaître un véritable envol comme c’est le cas de la plus importante et de la plus ancienne parmi elles : celle qui se trouve à Tala Athmane, à 11 kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya. Cette dernière se débat en effet dans une multitude de problèmes ce qui a poussé certains investisseurs potentiels à laisser tomber leurs ambitions d’y implanter leur projets alors que ceux qui y ont élu domicile ne cessent de se plaindre de l’environnement très hostile qui y prévaut. Selon les chiffres officiels rendus publics cette semaine concernant l’état des lieux dans ces 13 zones d’activité, plus de 50% des investisseurs devant lancer des projets dans l’une des zones en question n’ont pas encore amorcé les travaux. Il s’agit, en grande partie, d’investisseurs ayant renoncé à se lancer dans des activités, compte tenu du fait que le minimum de commodités n’y est pas assuré, voire garanti. Certaines de ces zones d’activité sont même dépourvues d’électricité, d’eau, de gaz, de routes et même de l’assainissement, à l’instar de la zone d’activité située dans la commune de Boudjima qui, avec le temps, s’est avérée n’être qu’un projet mort-né.

Un autre problème a entravé, pendant longtemps, la mise en œuvre de projets prévus dans ces zones d’activité. Il s’agit du sempiternel et inextricable problème des oppositions, qui a pignon sur rue dans toute la wilaya de Tizi Ouzou et affecte pratiquement tous les projets dont a bénéficié cette wilaya. Pour l’instant, 600 opérateurs économiques ambitionnent d’investir dans l’une de ces zones d’activité, mais pour ce faire, il faudrait que l’Etat dégage la somme de 30 milliards de centimes, indispensable pour aménager et doter ces zones de toutes les commodités nécessaires afin d’encourager les investisseurs à y mettre leur argent. Autrement, la situation est partie pour durer encore pour longtemps. Les zones d’activité qui sont le plus dépourvues du minimum «vital» sont celles de Mekla, Azazga, Boudjima, Fréha… En plus de la zone d’activité de Oued Aïssi, où se trouve, notamment l’Eniem (Entreprise nationale des industrie électroménagères), ces 13 zones d’activité, réparties entre les différents daïras de la wilaya, s’étalent sur une superficie globale de 300 hectares. Il s’agit de projets dont le lancement remonte à plus de 30 ans, mais compte tenu des phases d’instabilité qu’a vécues la wilaya de Tizi Ouzou, depuis le milieu des années 90, l’entrée en service de ces zones d’activité n’a cessé d’être renvoyée aux calendes grecques. A peine sortie de la décennie noire du terrorisme des années 90, la wilaya de Tizi Ouzou a été sérieusement déstabilisée économiquement et ébranlée par les événements de 2001 qui ont vu toute tentative d’investissement avortée, forcément et inéluctablement. Même des opérateurs économiques qui avaient pignon sur rue dans la wilaya de Tizi Ouzou étaient contraints d’aller investir dans d’autres wilayas où les conditions de travail étaient beaucoup plus favorables et réunies. La région a payé un lourd tribut à cause de l’instabilité politique qui, pendant des décennies, a pris en otage la wilaya en question. Le moment est-il enfin venu pour la wilaya de Tizi Ouzou de renouer avec la relance économique ? Tout dépend de l’évolution de la situation politique et de la prise de conscience de la population locale.