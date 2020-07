L'Algérie a pêché la totalité de son quota annuel de thon rouge attribué par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (Iccat), soit 1 650 tonnes au titre de l'année 2020, a indiqué, hier, le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, par la voix de son cabinet.

Les 23 thoniers algériens autorisés à participer à l'opération ont ainsi pêché 1 650 tonnes de thon rouge, selon la même source qui a rappelé que la campagne de pêche au thon avait pris fin le 2 juillet.

Lancée le 26 mai dernier, l'opération devait initialement s'achever le 1er juillet, mais en raison des conditions climatiques dans la zone de pêche internationale, comprise entre la Tunisie, l'Italie et Malte, son délai a été prolongé de 10 jours avec l'accord de l'Iccat. Cette mesure a permis aux thoniers algériens de pêcher la totalité de leur quota avant son expiration. La campagne de pêche au thon rouge au titre de cette année se déroule dans des conditions normales, sachant qu'en raison de la situation sanitaire exceptionnelle induite par la pandémie du Covid-19, le ministère de la Pêche a dû coordonner, avec celui de la Santé et les walis concernés, pour veiller à ce que les mesures sanitaires nécessaires soient prises avant le départ des navires et à leur retour, a-t-on affirmé. Le ministère de la Pêche a également coordonné ses travaux avec le ministère des Affaires étrangères pour que l'opération soit menée à bien, en coordination avec les autres pays concernés.

Le niveau actuel de pêche du thon rouge est évalué à 50 000 tonnes annuelles en Atlantique et en Méditerranée (pour un quota de 29 500 t.), alors que le taux de prises permettant le renouvellement de l'espèce est estimé à 15 000t selon certaines informations. Cela a déjà contribué à la disparition du thon rouge dans l'ouest de l'océan Atlantique.

Actuellement, le même sort est promis au thon rouge de la Méditerranée d'ici trois à cinq ans si aucune mesure n'est prise contre la sur pêche actuelle de ce poisson.