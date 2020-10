Le marché algérien recèle un énorme potentiel de croissance en matière de commerce électronique, à la faveur d'un déploiement à grande échelle des nouvelles technologies conjugué à une «forte» volonté politique pour moderniser les activités économiques, a affirmé le directeur général du World Trade Center d'Alger (WTC Algiers), Ahmed Tibaoui.

S'exprimant dans un «Webinaire» organisé par le «WTC Algiers» sur la transformation vers l'e-commerce, Tibaoui a estimé que le taux de pénétration important de l'Internet, l'utilisation croissante des nouvelles technologies et les jeunes compétences dans ce domaine font de «l'Algérie un marché à fort potentiel de croissance au niveau du commerce électronique».

Selon lui, l'Algérie accuse actuellement un retard par rapport aux autres pays dans ce créneau porteur mais le pays peut rattraper ce gap «très rapidement» s'est - il dit confiant. «Tout ce que nous avons perdu, dira-t-il, nous pouvons le récupérer en peu de temps. Les outils nécessaires existent pour le décollage de l'e-commerce», a affirmé Tibaoui, tout en admettant que «le développement de ce créneau gêne les intérêts de certaines parties qui ont peur de la transparence des transactions». L'Algérie peut même, à l'avenir, exporter ses services et assister en particulier le développement des marchés africains, souligne le directeur du «WTC Algiers». Cette croissance sera encouragée, par ailleurs, par la volonté politique de l'Etat qui veut moderniser le secteur commercial, à travers notamment la généralisation obligatoire des TPE dans les espaces commerciaux.

«Certes, dit-il, la date limite pour se conformer à cette disposition devrait être repoussée d'un an (selon le projet de loi de finances 2021), cela s'explique par la nécessité de s'appuyer sur la production nationale et éviter l'importation des TPE», soutient-il. Le directeur général de «Dzigital Agency» et «Dzigital School», Mohamed Nadir Meddour, a appelé à «algérianiser» les solutions dans le domaine de l'e-commerce afin d'adapter les outils utilisés au contexte local. Il a fait remarquer que des plates-formes conçues par des start-up algériennes sont déjà disponibles pour satisfaire les besoins du marché. «Il faut que les opérateurs nationaux soient proactifs.» Le développement de l'e-commerce en Algérie peut se faire en local sans recourir aux compétences étrangères, ce qui permettra d'éviter les dépenses en devises», a-t-il expliqué. De son côté, le développeur algérien à Amazon, Lamine Kacimi, a insisté sur l'importance de la formation et de l'adaptation des différents programmes aux nouvelles réalités du marché, pour réussir la transformation vers l'e-commerce. «Nous n'allons pas démarrer à zéro, mais nos formations doivent être adaptées», a-t-il souligné.

Interrogé sur le rôle des géants mondiaux du numérique dans le développement de l'e-commerce en Algérie, Kacimi a estimé que la transformation émane d'abord des microentreprises et des start-up locales, appelant à ne pas attendre l'arrivée des grandes entreprises internationales pour se convertir vers ce type d'activité qui réalise actuellement des chiffres d'affaires énormes dans les pays développés et émergents.