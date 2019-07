Les produits en fruits et légumes algériens semblent séduire l’Europe et, notamment la France. C’est ce que nous avons appris, du responsable, Anny M.T. chargé du développement en Algérie, Ahmed Segaoui, également membre de l’association franco-algérienne pour le commerce et l’industrie. C’est dans cet esprit que son fils et lui-même comptent faire émerger le produit algérien en adoptant les normes internationales pour exporter le produit algérien vers l’Europe. Un projet est en cours actuellement, lequel prévoit la création d’une station au niveau de la cité Zouaghi à Constantine. La station conçoit dans cette perspective le calibrage, le conditionnement et la conservation en vue de la distribution et l’export pour le compte des Européens. Il s’agit dans ce projet en cours de l’export des fruits rouges et de la pomme et pourquoi pas inclure d’autres produits de fruits et légumes à l’avenir.

Pour ce faire, les initiateurs du projet, vu la proximité de leur siège de l’aéroport international Mohamed Boudiaf projettent de rentabiliser le trafic aérien en comptant exporter les produits via le transport aérien. Par ce projet, les initiateurs comptent aussi cibler le client algérien dans la mesure où, dira Ahmed Ségaoui, «un commerce est un service». Cette nouvelle qui ne peut que réjouir le commerce algérien permettra dans son ensemble de créer de grandes richesses au plan agriculture et permettra dans un sens d’importer de la devise au pays. Au courant de la semaine dernière, une rencontre franco-algérienne a eu lieu à Constantine qui entre dans le cadre du partenariat et de l’export, laquelle a connu la participation de nombreux acteurs intéressés en présence du représentant diplomatique de la France, le consul général de Annaba et Constantine, Patrick Poinsot. Cette rencontre, qui a connu une réussite, a vu également la participation de nombreux opérateurs et institutions de plus de

10 wilayas de l’Est et du Centre ainsi que «des acheteurs européens» de fruits et légumes. Dans une déclaration, Ahmed Ségaoui ne manquera pas de déplorer l’absence, malgré invités, de certaines institutions de la wilaya de Constantine. Cela n’empêche pas, dira-t-il : «Nous travaillons comme toujours pour contribuer à aider à la mise à niveau de l’économie du pays pour l’intérêt du fellah, afin de relever Constantine en sa qualité de capitale historique.» Il a également aimé dire en cette occasion «Notre objectif est que l’Algérie demeure debout par l’implication de tous ses enfants en préparant les conditions d’un avenir meilleur auquel nous croyons tous.» Notre interlocuteur vise à «attirer plus d’investisseurs, à la création d’emplois et de richesses, intégrer les programmes de productions agricoles, surtout de primeurs et extra-primeurs, dans les réseaux européens». Il reste très confiant quant à l’avenir du fellah en souhaitant instaurer la politique du «gagnant-gagnant».