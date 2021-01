L'Algérie vient de fermer la parenthèse de l'année 2020 en s'apprêtant à recevoir la nouvelle année avec tout ce qu'elle porte comme défis et enjeux.

Sera-t-elle une année 2020 bis? L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaie, disait Karl Marx.

Certes, l'année 2021 ne va pas ressembler à celle qui l'a précédée, l'évolution des choses en Algérie fait que d'autres enjeux et préoccupations vont prendre le dessus sur la scène politique nationale dans sa globalité.

La pandémie de Covid-19 aura à connaître un recul pour ne pas dire une disparition durant cette année à cause de la mise en branle du vaccin et la bataille rude qui se profile pour faire noyer ce vaccin «miracle» sur le marché mondial qui fera le bonheur des multinationales et les big-pharma.

L'Algérie sortira de cette spirale pandémique, mais elle aura à faire face à des questions plus cruciales et plus sensibles, à savoir les questions politiques, économiques et sociales. Ces défis ne sont pas de tout reluisants, ils nécessitent une véritable volonté politique de toutes les forces vives et patriotiques de la nation pour remédier à la situation.

La nouvelle Constitution est l'un des défis dont l'ensemble de la classe politique et de la société attend à ce que son esprit soit traduit en des actes concrets dans la perspective de reconfigurer le champ politique et engager un processus de changement que tant d'Algériens et d'Algériennes aspirent à sa concrétisation et sa réalisation le plus rapidement possible pour en finir avec le statu quo qui dure depuis longtemps.

La nouvelle Constitution sera la pierre d'achoppement dans l'oeuvre du changement tant escompté.

La nouvelle année sera aussi l'opportunité pour asseoir une nouvelle élite politique en mesure de rompre avec la médiocrité rampante qui frappe de plein fouet la classe politique démissionnaire et grabataire. Les élections législatives et municipales seront l'événement majeur de cette nouvelle année. Des joutes dont la transformation de la scène politique nationale offrira un nouveau spectre politique qui s'arrimera avec les défis et les attentes de tout un peuple dans la voie du changement et du développement du pays.

La partie la plus dure des chantiers durant cette nouvelle année, c'est bien la partie économique, c'est le défi majeur qui se pose comme problématique des plus délicates. Les retombées de la pandémie de coronavirus aidant, l'économie du pays fait face à deux variantes dont la solution au regard du contexte actuel au niveau international et local fait que les choix économiques doivent être décidés en reflétant l'enjeu national et la réalité sociale dans laquelle se trouvent des pans entiers de la société algérienne.

La crise financière inhérente à la chute drastique des recettes du pétrole doit inciter les pouvoirs publics à engager des politiques économiques de développement national en tenant compte de la variante essentielle, à savoir le volet social comme garantie pour une paix sociale et civile qui renforcera la cohésion sociale et nationale pour éviter le spectre de la fracture sociale et la menace de la dislocation de l'Etat national. La nouvelle année c'est aussi le défi de la sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'unité du pays, il s'agit des risques régionaux et internationaux auxquels le pays doit impérativement s'y atteler avec vigilance et opiniâtreté pour contrer les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qui visent le pays et sa stabilité en tant qu'entité nationale.

L'année 2021 est une étape cruciale dans la vie de l'Etat national qui subit des attaques frontales de ses ennemis et des forces impérialistes, le front interne sera aussi le maillon fort qui constituera le bouclier et la barricade qui sont en mesure de faire face à toutes les menaces et les tentatives d'ingérence dans les affaires du pays.

En somme, cette nouvelle année sera l'année de tous les défis et des challenges mais aussi de la volonté politique pour entreprendre un nouveau chemin du changement intrinsèque entre Algériens pour asseoir réellement les jalons d'un Etat démocratique et social.