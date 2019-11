Pas moins de 338 camions multifonctions, de marque Mercedes-Benz, produits par la société AMS-MB de Rouiba, ont été livrés cette semaine au profit de la direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), de la direction générale de la Sûreté nationale et d’entreprises publiques et privées, a indiqué lundi un communiqué du MDN. Les différentes entreprises nationales publiques et privées qui en bénéficient, s’inscrivent dans le processus du développement des différentes industries militaires, notamment l’industrie mécanique, cela sous la supervision directe de la direction des fabrications militaires. Ces véhicules sont issus de la société AMS-MB de Rouiba. Ils sont destinés au transport de troupes et transport routier, ainsi qu’à l’acheminement de citernes à eau et de carburant, au profit de la direction centrale du matériel/MDN de la direction générale de la Sûreté nationale et d’entreprises publiques et privées », a précisé un communiqué émanant du MDN.

Cette nouvelle livraison « démontre », si besoin, la capacité des entreprises de production mécanique relevant de l’Armée nationale populaire (ANP) à satisfaire dans les délais, les besoins exprimés par leurs clients.