L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce) a demandé à l’opérateur de téléphonie Ooredoo de fournir toutes les explications et éléments techniques relatifs aux dysfonctionnements survenus dimanche, 18 août, sur ses réseaux GSM, 3G et 4G, indique l’Arpce dans un communiqué rendu public lundi. En effet, l’Autorité a constaté avant-hier, de «sévères dysfonctionnements » sur les réseaux de l’opérateur qui se sont traduits par une «interruption des services Voix et Internet, causant ainsi d’importants désagréments pour les usagers de ces services». L’Autorité de régulation a rappelé à l’opérateur ses obligations contenues dans ses cahiers des charges en matière de continuité, qualité et disponibilité des services, l’enjoignant de prendre «toutes les mesures techniques ou autres en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations de son réseau et de préserver les droits de ses abonnés».