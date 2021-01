Suite aux nombreuses interruptions en eau potable enregistrées sur plusieurs wilayas ces dernières semaines, la sortie du ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, dans la wilaya de Blida, a été l'occasion pour rassurer la population et annoncer des plans nouveaux pour le règlement du problème.

À ce titre Berraki a tenu à expliquer que «l'unique et meilleure solution pour garantir l'alimentation en eau potable, à long terme, est de s'orienter vers le dessalement d'eau de mer, ceci d'autant plus qu'une majorité de la population vit près et le long de la bande littorale. Le règlement du problème de déficit en eau, en période de sécheresse notamment, passe par le recours au dessalement d'eau de mer, ceci d'autant plus que 90% des citoyens vivent près et le long de la bande littorale».Dans ce sens, le ministre a fait état du «lancement d'un avis d'appel d'offres pour la réalisation de trois stations de dessalement d'eau de mer, qui s'ajouteront à quatre actuellement en chantier et 11 autres opérationnelles, signalant que son département ministériel prévoit une production de deux milliards de m3 d'eau de mer dessalée à l'horizon 2030».

Une situation qui avait besoin de vision claire et d'une stratégie à même de juguler ces périodes de sécheresse, à travers le recours à la création de stations de dessalement qui viendront renforcer le circuit existant. Une orientation qui tend à prendre les devants en concrétisant les projets déjà inscrits depuis des années. D'autant plus que la prise en charge de ces situations qui pénalisent la vie des citoyens, entrent dans la concrétisation des instructions du président de la République, essentiellement orientées vers l'amélioration du cadre de vie des citoyens, et notamment l'importance d'éviter les déficits en approvisionnement en eau.

Le ministre à tenu à souligner dans ce sens, qu'«il s'était mis d'accord avec les autorités locales à renforcer le financement des projets prenant en considération les besoins futurs de cette wilaya en pleine expansion urbanistique, notamment avec la réalisation de pôle d'habitation tel que la nouvelle ville de Bouinan et les pôles de Sidi Sarhan et de Safsaf dans les hauteurs de Meftah». Revenant sur la situation de la wilaya de Blida, le ministre des Ressources en eau a évoqué la réalisation prochaine d'une station de dessalement de l'eau de mer à Douaouda dans la wilaya de Tipasa, dédiée entièrement à la wilaya de Blida,«La wilaya de Blida bénéficiera, dans une première étape, d'un quota quotidien de 100000 m3 de la station de dessalement de Douaouda dès son entrée en service. Un quota de 200 000 m3 sera consacré à la wilaya d'Alger de la même station.

Par ailleurs, s'exprimant sur la gestion de l'entreprise Seaal, le ministre a mis en avant de nouvelles dispositions, notamment pour la capitale, précisant que « l'opérateur étranger s'occupe de la gestion de ladite entreprise conformément à des marchés conclus entre les deux parties et qui arriveront à terme en aout prochain. Désormais, des compétences algériennes se chargeront de la gestion de cette société au niveau de la capitale».

En mesure complémentaire, aux dispositions annoncées dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, Berraki a assuré que «ses services comptent exploiter les eaux épurées dans l'irrigation agricole, en vue d'atténuer la pression sur les forages destinés à assurer la couverture des besoins des populations en eau potable».