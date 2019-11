Le smatrphone « Made in Bladi », c’est fini ? En tout cas, cette activité est des plus menacées. Le ministère de l’Industrie et des Mines a décidé de « retirer » aux opérateurs leurs avantages fiscaux. Ils seront donc désormais soumis à la TVA et aux droits de douane. Cette décision a été prise après un audit effectué par la tutelle sur cette industrie de montage. Le rapport qui est sur le bureau de Djamila Tamazirt serait sans équivoque : le smartphone « Made in Bladi » est en train de « siphonner » le trésor public. « Des millions de dollars ont été perdus », soutient ce rapport. Il a donc été décidé, qu’à partir de janvier prochain, cette activité ne bénéfice plus d’aucun avantage. Mais comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, l’importation des smartphones sera de nouveau autorisée. Néanmoins, ces téléphones seront surtaxés. Jusqu’à 60 % pour certains !