Au total, 168 projets d’investissements ont été approuvés dans la wilaya de Aïn Defla depuis l’année 2012 à ce jour, selon le directeur local de l’industrie et des mines. Une enveloppe financière de l’ordre de 63,64 milliards de dinars a été mobilisée pour la concrétisation de ces projets, a indiqué Bachir Benbada, faisant état de la validation de 35 projets à l’échelle de la wilaya durant l’année 2019. Le secteur de l’industrie est celui sur lequel les investisseurs ont le plus jeté leur dévolu (98 projets), suivi des services (35), le tourisme (12), la santé (10), le commerce (6), le BTP (4) au moment où l’énergie, l’agriculture et divers autres segments d’activité ont bénéficié, chacun, d’un projet. S’attardant sur le secteur de l’industrie, le directeur de l’énergie et des mines de la wilaya a noté que les projets qui ont le plus accaparé l’intérêt des investisseurs sont, notamment l’industrie alimentaire (30 projets), l’industrie chimique et plastique (20), l’industrie relative aux matériaux de construction (14) ainsi que l’industrie pharmaceutique (7). Près de 11 600 postes d’emploi sont susceptibles d’être créés par ces projets, a fait savoir le même responsable, signalant que les projets en question sont implantés sur une superficie de 149,54 hectares englobant les zones industrielles de Aïn Defla et Tiberkanine ainsi que les trois zones d’activité de Boumedfaâ. Tout en faisant remarquer que Aïn Defla est une wilaya à vocation agricole, il a toutefois noté une carence «criarde» en matière d’investissement, particulièrement à ce qui a trait à la transformation agroalimentaire