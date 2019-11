Durant les 10 premiers mois de 2019, les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 1,96%, par rapport à la même période de 2018, relève l’ Office national des statistiques (ONS) dont les chiffres ont été répercutés par l’APS.

Cette hausse a été due, essentiellement, aux produits alimentaires industriels, les biens manufacturés et les services, détaille l’ONS. En effet, les produits alimentaires industriels ont connu, durant la période citée et par rapport à la même période de l’année dernière, une hausse de +1,33%.

Les biens manufacturés et les services ont, pour leur part, augmenté chacun de 4,11% et de 3,56% durant la même période de comparaison. Par ailleurs, l’ONS a indiqué que les prix des produits alimentaires ont connu une légère baisse de -0,39% induite notamment par un recul de 2,08% des produits agricoles frais. L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l’Algérie a été de 2,2% jusqu’à octobre 2019, informe l’Office. Par variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une légère baisse de 0,5% en octobre dernier par rapport au mois précédent, sachant que le taux d’inflation de l’Algérie avait atteint 4,3% en 2018.

Cette variation baissière s’explique surtout par un recul de 0,7% des prix des produits agricoles frais, relève l’ONS, qui explique que cette baisse s’est caractérisée par un recul de 9,8% des prix des légumes, de 7,8% de la pomme de terre et de 0,5% de la viande rouge. Cependant, note l’ONS, des augmentations de prix ont concerné la viande blanche (+4,7%), les oeufs (+21%) et les fruits (+8,9%) en octobre et par rapport à septembre 2019.