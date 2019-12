L’Opep et ses partenaires étaient dos au mur. Les prix du pétrole ne décollent pas. Leur marge de manœuvre, réduite, ne leur laissait pas beaucoup de choix pour tenter de les faire rebondir de façon significative. Seule une nouvelle coupe significative pouvait produire l’étincelle. C’est désormais fait. L’Opep et ses alliés ont décidé de serrer davantage leurs vannes, d’un demi-million de barils par jour, pour porter la baisse de leur production à 1,7 million de barils par jour. Il faut souligner que les cours de l’or noir évoluent dans un contexte miné par une production américaine record, un accord incertain qui mettrait fin à la guerre commerciale entre Pékin et Washington… La réunion de l’Opep et de ses partenaires ne pouvait mieux tomber pour qu’une décision vigoureuse à même de secouer le marché soit annoncée. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires tenaient, depuis jeudi, une réunion à Vienne, en Autriche qui se présentait comme cruciale voire décisive pour l’avenir des prix. En plus de passer au crible le marché, ils ont fait une évaluation du taux atteint par la diminution de leur offre. Les « 24 » sont liés par un accord de baisse de leur production de 1,2 million de barils par jour, qui doit expirer fin mars 2020. Une initiative qui a certes mis fin à la dégringolade des prix du pétrole mais qui n’a pas suffi à les propulser à un niveau satisfaisant afin de combler leurs déficits commerciaux et assurer leurs équilibres financiers. L’Arabie saoudite avait accusé un déficit de près de 100 milliards de dollars en 2015, le Venezuela au bord d’une guerre civile, l’Algérie, à un degré moindre, a vu ses réserves de changes fondre de plus de 120 milliards de dollars et a dû recourir à la planche à billets pour renflouer sa trésorerie et équilibrer ses finances. Des informations faisaient état du fait que le Royaume wahhabite ferait une proposition d’une réduction supplémentaire de l’ordre de 400 000 barils par jour, lors du sommet qui a réuni les 5 et 6 décembre à Vienne, en Autriche, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés. Finalement, ce sont 500.000 barils par jour supplémentaires qui seront retranchés du marché.