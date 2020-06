Les ministres des pays exportateurs du pétrole ont décidé de prolonger la réduction de la production de 9,7 millions de barils par jour d'un mois, à la condition que les pays hors Opep ne soient pas contre cette mesure. La décision a été prise, hier, au terme d'une réunion en vidéoconférence de l'organisation et ses pays partenaires, ralliés sous la bannière Opep+, sous la présidence du ministre de l'Energie et président en exercice de la conférence de l'Opep, Mohamed Arkab. La rencontre qui sera suivie de la tenue de la 11ème réunion ministérielle Opep et non-Opep, a été consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'Accord du 12 avril 2020 relatif à la baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de coopération. Il a été décidé de maintenir, en juillet, les mêmes conditions qu'en mai et juin, soit la réduction de la production de 9,7 millions de barils par jour à condition que les 10 pays producteurs de pétrole qui ne sont pas membres de l'Opep l'acceptent. L'organisation a décidé également que les pays qui ne respectent pas leurs engagements de réduction de la production de pétrole (en particulier l'Irak, le Nigeria et le Kazakhstan), compenseraient leur décalage entre juillet et septembre. Le comité de surveillance de l'Opep se réunira chaque mois jusqu'en décembre. De plus, selon le ministre saoudien, il y a une probabilité que ce comité continuera de se réunir régulièrement aussi en 2021. Dans une déclaration à la presse, peu avant le début de la réunion, Arkab a affirmé que les deux réunions «tombent à un point nommé et permettront de discuter sur le taux d'application de l'accord de réduction d'avril dernier et d'examiner une proposition de consolidation de cet accord de manière à atteindre l'équilibre dans le marché pétrolier». Se félicitant de la reprise du marché pétrolier, qui constitue essentiellement, selon lui, le fruit de cet accord, le ministre a déclaré «nous allons voir comment booster encore cet accord», assurant que la situation du marché s'est améliorée avec un baril à 40 dollars. «Mais nous voulons consolider cet accord pour arriver à un équilibre dans le marché que nous n'avons pas obtenu jusqu'à maintenant», a-t-il estimé. Pour le ministre, le déconfinement graduel qui s'opère en Asie, en Europe et d'autres pays, va permettre «certainement de relancer le marché, notamment après la reprise des activités des secteurs énergivores». L'Opep et ses principaux partenaires, notamment la Russie, ont conclu le mois dernier un accord ayant pour objectif de réduire leur production de 9,7 millions de barils/jour durant les mois de mai et juin afin de faire face à l'effondrement des cours du pétrole causé principalement par la pandémie de coronavirus Covid-19.La réduction devait s'établir ensuite à 7,7 millions de barils par jour de juillet à décembre, puis à 5,8 millions de barils de janvier 2021 à avril 2022.