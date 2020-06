L'Algérie était encore une fois à la manoeuvre. Elle a engrangé une victoire incontestable en réussissant à faire l'unanimité pour booster les prix du pétrole et à avancer la réunion des deux conférences ministérielles tenues en visio-conférence.

Elles se sont dérouleés le 6 juin au lieu des 9 et 10 juin. De quoi ont-elles accouché? Plusieurs décisions ont été adoptées à l'unanimité lors de la 179ème réunion de la Conférence ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de la 11ème réunion ministérielle des pays de l'Opep + tenues samedi en vue de stabiliser le marché pétrolier, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie. De quoi s'agit-il? Il s'agit notamment de la réduction de la production pétrolière de l'ordre de 9.7 millions de barils par jour durant le mois de juin 2020, d'une baisse de 9,6 millions de b/j durant juillet 2020 ainsi que d'une coupe de 7,7 millions de b/j devant intervenir du 1er août à fin décembre 2020.

La pression ne retombera pas, en principe, l'année prochaine.

«Les participants à ces deux conférences ministérielles tenues en visioconférence ont convenu aussi de réduire la production de 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à avril 2022», a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie. Parmi les autres mesures prises figure l'adoption d'un mécanisme de la compensation pour les pays qui n'ont pas pu atteindre pleinement la conformité en mai et juin de l'accord du 12 avril dernier. D'ailleurs, les pays concernés ont été invités à rattraper les écarts en juillet, août et septembre 2020. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires ont aussi convenu de réunir le Comité ministériel mixte de suivi (Jmmc) tous les mois afin de suivre l'application de l'accord de réduction de l'offre pétrolière. L'engagement continu des pays producteurs signataires de la Déclaration de coopération en faveur «d'un marché stable, dans l'intérêt mutuel des pays producteurs, de l'approvisionnement efficace et sûr des consommateurs, ainsi que dans l'intérêt de l'économie mondiale» a par ailleurs été réaffirmé par la 11ème réunion des pays de l'Opep + présidée par le ministre de l'Energie Mohamed Arkab qui a appelé à redoubler de vigilance.

«En dépit du progrès réalisé à ce jour, on ne doit pas se contenter de nos réalisations. Nous avons besoin de réviser minutieusement les conditions du marché et de définir la meilleure façon d'aller de l'avant», a déclaré le président en exercice de l'Opep dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 179ème conférence de l'Organisation qui a rappelé que depuis l'application des nouvelles mesures de production en mai 2020, les ajustements supplémentaires de productions annoncées par l'Arabie saoudite, le Koweït, les Emirats arabes unis et Oman ont été estimés à 1,2 million de baril/jour en juin dernier. Ce qui a permis au marché de reprendre son souffle. Les cours du Brent ont fini la semaine qui s'est achevée vendredi dernier, à près de 42 dollars. Un niveau atteint par le baril sous la double action de la mise en oeuvre de l'accord de réduction, de près de 10 millions de b/j de la production qui lie l'Opep à ses alliés et du recul de la pandémie du coronavirus. Les pays industrialisés, gros consommateurs de pétrole (Allemagne, France...) ont entamé leur déconfinement pour relancer leur appareil économique, paralysé par le Covid-19. Les cours de l'or noir surfent sur ces mesures qui s'opèrent à travers plusieurs pays dont ceux réputés être gros consommateurs de pétrole et portés par une reprise de l'activité économique significative en Chine, seconde puissance de la planète et premier importateur mondial d'or noir. Ces deux facteurs combinés ont été déterminants dans cette embellie du baril. C'est dans cette conjoncture qui s'annonce favorable que la prochaine réunion du Comité ministériel mixte de suivi (Jmmc) a été fixée au 18 juin. La réunion ministérielle de l'Opep+ doit quant à elle se tenir à Vienne le 1er décembre 2020. Les «23» restent sur le qui-vive.