L'Opep a tenu sa 180ème conférence comme prévu le 30 novembre. Un sommet très attendu. Il était question de décider de la suite à donner à l'accord qui la lie à ses alliés dont la Russie. Qu'en est-il sorti? «Il y a une unanimité au niveau des 13 pays membres de l'Opep sur un prolongement du plafonnement actuel de la production à 7,7 millions b/j jusqu'au 1er trimestre de 2021, soit jusqu'à fin mars prochain, au lieu de passer, dès janvier prochain, à 5,8 millions b/j», a indiqué le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar avant le début des travaux de ce rendez-vous. Une option qui a suscité des réserves de la part de certains pays. Le président en exercice de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'est dit cependant optimiste quant à l'approbation de la décision de prolongement du plafonnement, d'après ses échanges téléphoniques avec les différents concernés. «La non-poursuite des efforts consentis depuis 7 mois par l'Opep constituera une menace pour le marché pétrolier», a-t-il prévenu. Les pays membres pourront, en cas d'adoption du prolongement, tenir une réunion d'urgence en mars prochain en vue de l'application immédiate du plafonnement convenu dans l'accord portant réduction de la production, soit à 5,8 millions b/j, a ajouté le successeur de Mohamed Arkab. Ce qui n'est pas gagné d'avance car il va falloir convaincre les 10 alliés non membres du cartel, dont Moscou demeure l'incontestable chef de file. Le marché pétrolier gardera donc, un oeil attentif sur cette réunion ministérielle de l'Opep+, initialement prévue pour hier et qui a été reportée pour jeudi. Les pays de l'Opep auront à convaincre leurs 10 alliés non membres de l'impératif maintien de la baisse de production pour assurer la stabilité du marché pétrolier et parvenir à un prix supérieur à 48 dollars le baril, a déclaré Abdelmadjid Attar. Un objectif qui ne sera pas de tout repos malgré l'annonce de campagnes vaccinales anti-Covid-19 imminentes. La reprise de l'économie mondiale indispensable à l'accroissement de la consommation d'or noir sera progressive probablement, mais lente. «En dépit de l'annonce de vaccins efficaces contre le coronavirus et leur possible commercialisation au début de l'année prochaine, la sortie de l'économie mondiale de la stagnation actuelle et la reprise des différentes activités consommatrices d'énergie, notamment le transport aérien, ne se feront pas rapidement» a estimé le président en exercice de l'Opep. L'Opep reste déterminée à prendre les mesures appropriées incluant la possibilité de prolonger les ajustements de production actuels jusqu'en 2021, ainsi que d'approfondir ces ajustements, si les conditions du marché l'exigent, avait indiqué précédemment le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, président en exercice de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.