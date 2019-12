Depuis des mois, une pénurie aiguë frappe le secteur pharmaceutique. La liste des médicaments qui manquent ne cesse de s’allonger. A présent, la conjoncture actuelle, fait que les autorités doivent absolument investir dans ce secteur déserté. La production locale doit être privilégiée par l’Etat pour faire face a la crise. Hier, le Conseil de l’ordre des pharmaciens, a organisé, à Alger, une conférence internationale, en collaboration avec l’Ordre régional des pharmaciens d’Alger, sous l’égide de la section ordinale nationale des pharmaciens et du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, sous le thème «Stratégie de développement du secteur pharmaceutique». Le but principal de cette rencontre scientifique est de faire la lumière sur l’importance du développement de ce secteur et de la recherche scientifique, en s’adaptant aux évolutions actuelles à travers le monde. Le président de la section ordinale d’Alger, le docteur Abdelkrim Tahraoui, a estimé que l’objectif de cette conférence est de poursuivre la réflexion et affiner les propositions du secteur pharmaceutique. «La santé en Algérie doit être engagée vers une législation et une réglementation cohérentes et modernes», a indiqué le président, tout en soulignant qu’il est aussi question de faire état du lancement effectif du Conseil africain de l’Ordre des pharmaciens, présidé par l’Algérie. Ce Conseil a pour objectif d’établir une industrie pharmaceutique africaine et de booster l’industrie locale et l’exportation vers les marchés africains, nord-africains et du Moyen-Orient. Par ailleurs, la rencontre s’est penchée sur plusieurs points liés essentiellement à l’activité pharmaceutique et à l’importance de la mise en place d’une réglementation claire et adaptée. En outre, il est important de souligner que le Conseil de l’ordre des pharmaciens a plaidé l’adoption de «l’appel de l’Algérie» pour la création d’une harmonie entre les textes juridiques dans la région de l’Afrique, dans le but de consolider la création de l’Agence africaine du médicament. Aussi, d’autres nouvelles missions sont confiées au pharmaciens, dont l’importance de s’impliquer dans l’approche de l’économie de santé.