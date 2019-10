L’usine Renault Production Algérie reprendra ses activités au cours de l’année 2020. C’est ce qu’a précisé le ministère de l’Industrie et des Mines sur sa page facebook officielle. «Après des réajustements opérés en 2019 relatifs au quota de kits SKD, une réunion a eu lieu avec lesresponsables de l’usine Renault Production Algérie, consacrée à l’examen de l’évolution de ce projet», a indiqué jeudi dernier, la première responsable du secteur, Djamila Tamazirt lors d’une réunion de travail tenue le 15 octobre. Cette dernière a donc évoqué en marge d’un entretien avec des responsables de l’usine Renault Algérie, la « deuxième phase (CKD) du projet qui devra démarrer l’année prochaine ». A cet égard, elle a mis l’accent sur le volet de la sous-traitance et de l’exportation, «conformément aux textes réglementaires régissant cette activité». Pour le bilan de la première phase des SKD, la responsable a fait savoir que «des perspectives prometteuses sont également à souligner concernant L’export». Il faut rappeler que la question des CKD qui désigne l’ensemble des pièces détachées indispensables pour compléter le montage d’un véhicule, a été source de tension entre le gouvernement et le producteur automobile français. Et ce, après que l’Etat a décidé de baisser les importations et de fixer des plafonds aux constructeurs automobiles étrangers. Entre-temps, le quota de kits SKD, attribué par le gouvernement à Renault Algérie pour l’exercice 2019, et qui est de l’ordre de 660 millions de dollars, a été entièrement consommé. Cela a d’ailleurs donné lieu, à des rumeurs rapportant que Renault allait définitivement fermer son usine en Algérie.

En réaction, des responsables de Renault avaient catégoriquement réfuté la fermeture de l’usine tout en faisant savoir cependant que l’usine du groupe risquait de devoir arrêter temporairement sa chaîne de montage, car elle avait épuisé son quota de pièces. Ils assureront par conséquent, qu’aucun des travailleurs de l’usine Renault ne sera licencié.

Il y a lieu de signaler que l’usine Renault en Algérie, détenue à 49% par le groupe français, 34% par la Société nationale des véhicules industriels (Snvi, 100% publique) et 17% par le Fonds national d’investissement (FNI), a une capacité de production de 50 000 véhicules par an et emploie 700 salariés. Cela dit, le responsable avait indiqué que la reprise des activités se fera sans doute au début de l’année 2020, or, on nous affirme que les activités seront lancées au cours de la même année. De ce fait, on peut conclure que rien ne garantit que l’usine reprenne incessamment son travail. Pour rappel, le montage local des véhicules a réalisé une production de 4.500 véhicules industriels, de 180.000 véhicules de tourisme en 2018, contre 110 000 véhicules de tourisme en 2017. En mai 2019, des décisions importantes avaient été prises par le gouvernement pour faire baisser la facture d’importation des kits CKD/SKD destinés au montage des voitures touristiques, ainsi qu’à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et de la téléphonie mobile. Une correspondance adressée par la direction générale des douanes à ses services, dont l’APS avait obtenu une copie précise les quotas d’importation des kits SKD alloués pour l’année 2019, aux quatre principaux constructeurs automobiles, dont les projets et les programmes de production (modèles) ont été validés par le Conseil national de l’investissement (CNI).