La situation politique que traverse le pays, le bouillant débat qui entoure le projet de loi sur les hydrocarbures ne contrarient pas les ambitions de Sonatrach.

La colonne vertébrale de l’économie nationale, continue d’assumer pleinement ce statut que nombre de spécialistes donnaient pour déclinant à cause de l’imbroglio politique que traverse le pays depuis la démission de l’ex-président de la République. Cette conjoncture n’a finalement pas fait fuir ses principaux partenaires comme ils n’ont cessé de le claironner, ni découragé ceux qui ambitionnent de le devenir. Une réponse cinglante qui rassure, à partir du moment où l’on ne peut ignorer que les exportations de gaz et de pétrole représentent l’essentiel des revenus de l’Algérie, en devises. Les partenaires italiens, en particulier, confirment ce constat.

« La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe énergétique italien Edison ont signé mardi à Alger un accord portant sur le renouvèlement d’un contrat de vente/achat de gaz naturel algérien au profit de l’Italie pour une durée de huit ans. », indiquait un communiqué rendu public hier. Cette opération doit permettre à l’Algérie d’asseoir sa position sur le marché italien et de demeurer l’un de ses principaux fournisseurs. Elle permet surtout de pérenniser une relation qualifiée d’historique avec un de ses clients privilégiés, acteur majeur de surcroît de la scène énergétique mondiale.

Le contrat a été paraphé, côté algérien, par le vice-président chargé de l’activité commercialisation, Hachemi Mazighi, et par le directeur exécutif, d’Edison, Nicolas Monti, en présence du P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et du vice-président chargé du management et gaz du groupe Edison, Pierre Vergerio. «A travers cet accord, outre ceux conclus avec ENI et Enel, Sonatrach va sécuriser un niveau de placement de 13 milliards de m3/an de gaz naturel livré sur le marché italien…» avec possibilité d’aller jusqu’en 2029 a précisé le responsable de Sonatrach chargé de la commercialisation. Avant la conclusion de cette précieuse opération, la compagnie nationale des hydrocarbures a renouvelé trois gros contrats de livraison de gaz naturel entre le 26 juin et le 16 mai, tordant ainsi le coup à cette rumeur persistante qui donnait le marché algérien pour un champ de mines. Plusieurs contrats de grande envergure entre l’Algérie et des pays partenaires ont été paraphés depuis le début des marches populaires pacifiques qui ont commencé le 22 février. Rappels.

Le groupe algérien Sonatrach et l’italien ENI ont signé à Alger deux accords portant respectivement sur le renouvellement du contrat de vente/achat de gaz naturel à long terme destiné au marché italien, rapportait une dépêche de l’APS datée du 16 mai.

Le 11 juin Sonatrach et la Société pétrolière et gazière portugaise Galp Energia ont signé des accords portant sur l’approvisionnement en gaz naturel algérien du marché portugais pour un volume de

2,5 milliards m3 par an avait indiqué un communiqué de la compagnie nationale des hydrocarbures avant de conclure le 25 juin un accord avec le groupe énergétique italien Enel pour le renouvellement d’un contrat de vente/achat de gaz naturel pour une durée de 10 ans.

Les compagnies étrangères continuent, ainsi, à accorder un intérêt particulier au marché algérien des hydrocarbures, détricotant tous les scénarios qui ont misé sur l’inévitable «sauve-qui-peut» dans ce secteur clé de l’économie nationale qui découlerait de la conjoncture politique actuelle. Qui a dit que la situation politique que traverse le pays allait décourager ses partenaires économiques ? Ceux qui l’ont pensé sont désormais édifiés !