La 4ème réunion de haut niveau du dialogue Opep-Chine a été couronnée par une déclaration qui augure des jours meilleurs pour le marché pétrolier. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Chine se sont engagés à intensifier leur collaboration pour stabiliser le marché pétrolier international et relever conjointement le défi de la pandémie de Covid-19, indique un communiqué conjoint publié lundi dernier sur le site Web de l'Opep. Un événement au sommet, de premier plan, coprésidé le secrétaire général de l'Opep, Mohammad Sanusi Barkindo et l'Administrateur de l'Administration nationale de l'énergie de la Chine, Zhang Jianhua. Les deux parties ont saisi cette opportunité pour affirmer qu'elles demeurent attachées au multilatéralisme et au dialogue international pour aider à surmonter les défis du marché. «Une collaboration plus étroite profitera aux deux parties et contribuera à la prospérité à long terme et à la stabilité durable du marché mondial du pétrole» a indiqué Zhang Jianhua qui a rappelé que son pays est le premier importateur mondial de pétrole et que l'Opep est un partenaire important sur les questions énergétiques. Rappelons que la descente aux enfers s'est amplifiée avec l'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée en Chine au mois de décembre 2019. Le baril de pétrole américain s'est effondré pour la première fois de son histoire à moins 37 dollars alors que celui du Brent tournait autour des 20 dollars. Le 9 avril dernier, l'Opep et ses partenaires, dont la Russie, avaient décidé de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour, pour stopper le plongeon des prix et de procéder à une coupe de 7,7 millions de b/j à partir du 1er août jusqu'à fin décembre 2020. Les 23 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), et leurs partenaires se sont entendus pour continuer à retirer 7,2 millions de barils par jour à partir du 1er janvier 2021. Une décision qui a été annoncée à l'issue de la 12ème réunion ministérielle de l'Opep+, qui s'est tenue, le 3 décembre, par visioconférence. Les cours de l'or noir qui ont repris des couleurs depuis, le baril de Brent affichait hier à 14h10 51,61 dollars soit 38 cents de plus que la séance de la veille, demeurent toujours sous la menace du Covid-19. Plusieurs pays occidentaux, dont de gros consommateurs d'or noir risquent de se reconfiner après les fêtes de fin d'année craignant une troisième vague. L'Empire du Milieu qui est à la pointe du combat contre le Sars-Cov-2, s'est dit prêt à apporter son expérience. La Chine est prête à travailler avec la communauté internationale pour relever le défi de l'épidémie, soutenir la tendance à la mondialisation et promouvoir le développement énergétique durable.», a déclaré l'Administrateur de l'Administration nationale de l'énergie de la Chine, Zhang Jianhua. «La Chine respectera également activement son engagement en faveur de la neutralité carbone, favorisera la transition énergétique et proposera que les deux parties renforcent l'échange de connaissances et la coordination, élargissent et consolident le commerce du pétrole brut et étendent la coopération dans la chaîne de l'industrie énergétique», a assuré le responsable chinois dans le communiqué conjoint qui a sanctionné la 4ème réunion de haut niveau du dialogue Opep-Chine.