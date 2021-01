L'industrie de construction navale a le vent en poupe. C'est ce qui ressort des déclarations faites, hier, par, le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, qui intervenait lors de son passage, à l'émission «Daif Essabah» de la Chaîne 1 de la Radio nationale. S'exprimant au sujet de la relance de l'industrie navale en Algérie, Sid Ahmed Ferroukhi a affirmé que «la priorité pour l'heure est de s'engager dans ce domaine.» Dans ce sillage, il a indiqué qu'un programme a été approuvé par le Conseil du gouvernement, soulignant que le développement de l'industrie navale demeure essentiel du fait qu'il contribuera à changer le schéma de l'économie de la pêche maritime. Le ministre a, à cet effet, expliqué que «plusieurs ateliers ont été ouverts depuis juin dernier avec tous les responsables concernés pour diagnostiquer les carences et rechercher des solutions, dans le domaine de la construction de petits navires, la maintenance et la fourniture de pièces de rechange».

Poursuivant, Sid Ahmed Ferroukhi a annoncé l'organisation jeudi prochain d'une rencontre pour le recensement des projets de développement de l'industrie de construction et de préparation navales, et ceux visant à la promotion des activités de la pêche au large.

Cela avant de révéler que «la tutelle a reçu près de 80 demandes d'investissement dans ce domaine».

Cette rencontre est très attendue par les professionnels et passionnés de la pêche, (les plaisanciers), du fait que l'offre est en déça de la demande croissante.

L'hôte de la radio a expliqué que cette rencontre de concertation se tiendra par visoconférence «regroupera les différents acteurs et parties prenantes concernés par l'opérationnalisation de ces projets afin de les inscrire au titre du programme d'action du secteur, et ce afin d'assurer un meilleur approvisionnement du marché national en produits halieutiques.» Un objectif qui, faut-il le noter, a été tracé, par le chef de l'Etat. L'autre priorité du secteur est, selon le ministre, de travailler dans le domaine de la pêche en haute mer. Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué à ce titre qu'un programme a été approuvé par le Conseil du gouvernement car il est essentiel et important et contribuera à changer le modèle économique de la pêche.

Le ministre a révélé que la tutelle a tracé un programme prévoyant de doter certains ports du pays, dont celui d'El Hamdania, de complexe technologique spécialisé dans l'industrie de fabrication des bateaux de pêche en haute mer. Les ports d'Arzew, de Bouharoun et de Annaba seront également dotés de ces infrastructures, affirme le ministre qui a fait savoir que plusieurs accords d'association avec des opérateurs étrangers seront conclus pour assurer un transfert de technologie et de savoir-faire. Ce qui est synonyme de centaines de postes de travail à créer à travers chaque infrastructure réalisée. Cela du fait que la filière de l'industrie navale offre une richesse de métiers associés et proches, à l'exemple de la tôlerie, la menuiserie, la peinture, l'électronique, la mécanique, la plomberie, l'architecture navale, etc.

Le ministre a, dans un autre volet, affirmé que la tutelle mise sur le développement de l'aquaculture pour répondre aux besoins de la demande nationale en poisson.