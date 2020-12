«Faire de la forêt un espace économique», tel est l'objectif visé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani. En effet, répondant à une question orale, jeudi, lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, le ministre a annoncé que son département va «bientôt» soumettre un nouveau projet de loi sur les forêts, «en définissant les modalités de leur exploitation», à travers un cahier des charges. Hemdani appelle ainsi «à l'ouverture de l'investissement» dans le domaine des forêts afin de créer de la richesse et donner l'occasion aux investisseurs de faire de la forêt un espace économique».

Le ministre de l'Agriculture a affirmé que son département accorde une grande importance au secteur des forêts, citant comme exemple les forêts de M'sila, de Boutlélis et de La Vierge, dans la localité de Misserghine (wilaya d'Oran) qui sont classées «forêts protégées» que le ministère «veut conserver à travers différents projets lancés». Quant à l'aménagement de la forêt de Canastel (Oran), évoqué par Abdelhak Kazi Tani, sénateur d'Oran (RND) dans sa question, Hemdani a expliqué que «les travaux d'aménagement au niveau de cette forêt ont été arrêtés, suite aux contestations et aux plaintes des citoyens et de la société civile». Il précisera que la gestion de cet espace de loisirs a été confié à une entreprise relevant de la wilaya. Le ministre a ajouté que les services de la wilaya d'Oran ont publié des avis d'investissement pour les quatre forêts de loisirs que compte son territoire, indiquant que ces avis ont été infructueux et seront republiés. Concernant les derniers feux de forêts qui ont touché 10 wilayas du pays au mois de novembre dernier, Hemdani a communiqué le chiffre de 2 400 hectares qui ont été ravagés par les flammes, avec plus de 60 à 70% de cette superficie située dans la seule wilaya de Tipasa.

À ce propos, il a annoncé avoir signé pour débloquer les indemnisations des victimes des incendies de forêts, avant le 15 décembre, une opération qui est en cours, conformément aux directives du Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Répondant à la question du sénateur d'Adrar, Boudjemaâ Zeffane (FLN), relative à la régularisation de la situation de 75 projets d'investissement dans sa wilaya, qui sont en instance, le ministre de l'Agriculture s'est engagé à «diligenter une commission technique centrale» au niveau de cette wilaya afin «d'assainir définitivement cette situation».