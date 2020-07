Baptême du feu pour Abdelmadjid Attar. Le ministre de l'Energie a participé le 15 juillet à la 20ème réunion du Comité ministériel de suivi de l'Opep-non Opep. Etrennant, à cette occasion sa casquette de président de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, il a estimé que l'Organisation et ses partenaires ont fait preuve de résilience pour éviter un effondrement des cours. «Face à la propagation de la pandémie de Covid-19 et ses répercussions négatives sur la demande pétrolière mondiale, l'Opep et ses partenaires ont fait preuve de résilience et d'abnégation afin d'éviter un effondrement catastrophique du marché pétrolier international» a déclaré le successeur de Mohamed Arkab à l'issue de ce rendez-vous qui s'est tenu par visioconférence. Une note positive qu'il a tenu cependant à relativiser. «Les pays membres de l'Opep+ sont sur la bonne voie, même s'il reste encore des incertitudes liées à une éventuelle seconde vague de la pandémie mondiale», a-t-il prévenu lors de son intervention au cours de la conférence de presse par visioconférence, en marge de la 20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep-non Opep (Jmmc). «Nous sommes optimistes en Algérie, nous respectons l'accord de conformité à hauteur de 103% et nous continuons à être solidaires avec les autres pays membres de l'Opep+», a-t-il affirmé tout en se félicitant de «l'excellent taux de conformité de production» des pays de l'Opep+ qui a atteint 107%. «C'est une bonne nouvelle. Et ce taux de conformité va assurément s'améliorer durant le troisième trimestre notamment grâce aux pays membres n'ayant pas pu atteindre ce taux de conformité durant le mois de juin», a indiqué Abdelmadjid Attar qui a souligné que cette «performance» a permis au baril de se maintenir au-dessus des 40 dollars. La 20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep-non Opep qui s'est tenue sous la présidence du ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben Salmane, et du ministre de l'Energie russe, Alexandre Novak, a permis, en outre, d'examiner et de réaffirmer l'engagement de tous les pays participants à se conformer pleinement et à combler tout déficit au titre des plans de rémunération présentés au Comité a indiqué un communiqué de l'Opep. Quelles sont les recommandations qui ont en découlé? «La conformité à 100% de tous les pays participants est «vitale» pour les efforts de rééquilibrage en cours et pour contribuer à assurer la stabilité à long terme du marché pétrolier», a relevé le comité.

Les pays participants peu performants ont été exhortés à cet effet, à soumettre leur plan de mise en oeuvre de la compensation requise pour le mois de juin 2020 au secrétariat de l'Opep d'ici la fin de juillet 2020. «Pour l'avenir, chacun de nous doit maintenant doubler les décisions unanimes que nous avons prises, exécuter pleinement les plans en place pour les mois à venir et renforcer l'engagement de l' Opep + en faveur d'un marché équilibré et stable», a déclaré dans ce sillage le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Mohammad Sanusi Barkindo. «Nous avons un cadre d'action solide à suivre et nous le mettons en oeuvre étape par étape. Mais nous devons rester vigilants face aux incertitudes considérables du marché dans les prochains mois», a recommandé le SG de l'Opep