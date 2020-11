Malgré une entrée tardive dans le très concurrentiel marché du ciment, l'Algérie parvient d'année en année à réaliser des chiffres à l'export de plus en plus importants. Dans ce vaste déploiement des cimentiers algériens sur le marché international, les observateurs retiennent le dynamisme, l'enthousiasme et la volonté des opérateurs installés aux quatre coins du pays. Jusque-là, principalement composé de clinker, bien que le cimentier public Gica ait déjà réalisé une opération d'exportation d'un produit plus accompli, donc à valeur ajoutée plus intéressante, les exportations algériennes sont destinées à quatre continents et l'on a constaté une certaine «fidélisation» des clients, puisque les destinations africaines, asiatiques et européennes concernent des pays qui, visiblement, apprécient le rapport qualité/prix du ciment produit en Algérie. Les mêmes observateurs retiennent également la participation de la quasi-totalité des ports du pays aux opérations d'exportation. De Annaba à Ghazaouet en passant par Jijel et Oran, les infrastructures portuaires du pays prennent, ainsi leur part de l'effort et des bénéfices engrangés dans ce «nouveau» commerce qui semble s'installer pour durer.

Les chiffres rendus publics par les administrations de ces ports renseignent sur la courbe haussière des exportations et permet d'entrevoir la réalisation de l'objectif d'exportation, plus d'une dizaine de millions de tonnes annuellement. Et pour cause, le port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel, à lui seul a annoncé, hier, avoir exporté près de 2 millions de tonnes de clinker exportées depuis début 2020. Un tonnage appréciable, fruit d'opérations effectuées par plusieurs entreprises «activant dans le domaine de production du ciment à travers le pays», précise l'administration du port. Dans la panoplie d'intervenants dans cette filière, «l'entrée d'un des opérateurs sur de nouveaux marchés en Amérique latine comme le Pérou, le Brésil, Haïti et l'Etat dominicain -vers lesquels une quantité d'environ 300 000 tonnes de ciment avaient été exportées durant les mois d'octobre et de novembre derniers- a été à l'origine de l'augmentation du volume d'exportation de clinker», a assuré le responsable du port de Djen Djen, cité par l'APS. Dans le hit-parade des exportateurs, le Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica), est en tête avec un million de tonnes. Ce qui est valable pour le port de Djen Djen, l'est également pour les ports de Annaba, Oran et autres. A l'ouest du pays, la cimenterie Hadjar Soud (Skikda) relevant de Gica a entamé, hier, une opération d'exportation de 41 000 tonnes de clinker vers l'île de Haïti et la République dominicaine, à partir du port d'Annaba.

Ainsi, la dynamique impulsée par Gica, dont le niveau de production est de 11 millions de tonnes pas an, concerne la quasi-totalité des cimentiers présents sur le territoire national, dont le franco-suisse LafargeHolcime et quelque trois opérateurs privés. Tout ce beau monde réalise une production totale de 47,2 millions de tonnes, pour une demande ne dépassant pas 21 millions de tonnes. En cinq ans seulement, l'Algérie est passée du statut d'importateur à celui d'exportateur, avec en prime une quantité excédentaire de 26,2 millions de tonnes, dont il faut absolument trouver un débouché sur le marché international. Le pari est très difficile à tenir et certains «experts» avaient parié sur l'échec de l'Algérie. Mais la réalité est que le ciment algérien est l'un des moins chers du pourtour méditerranéen, grâce au faible coût de l'énergie. Il faut savoir à ce propos que le facteur énergétique pèse lourdement sur la structure du prix de la tonne de ciment. Ce qui donne à l'Algérie un important avantage comparatif par rapport à la concurrence et rend «séduisant» le produit algérien dans quatre continents.

Il faut dire que les différentes opérations d'exportation ont rapporté 60 millions de dollars au pays durant l'exercice 2019. Les quantités exportées durant les 10 premiers mois de l'année en cours ont déjà dépassé les chiffres réalisés l'année dernière. Aussi, la barre des 100 millions de dollars pour 2020 pourra être atteinte, selon les opérateurs impliqués dans l'industrie cimetière. Ces derniers sont, de toute façon, condamnés à réaliser de grandes prouesses, puisqu'ils doivent écouler quelque 26 millions de tonnes annuellement. Il faut savoir que malgré le marasme économique mondial causé par la pandémie de Covid-19, les cimentiers algériens ont amélioré leur performance. On peut donc objectivement considérer qu'une relance, d'ailleurs annoncée pour 2021, est de nature à booster le bâtiment dans le pays et le reste du monde.

Selon les professionnels du secteur, l'obligation d'exporter toujours plus est vitale pour les cimentiers nationaux, au risque de déposer le bilan. Mais le défi ne se limite pas à l'aspect commercial. La recherche et développement pour créer de nouveaux produits exportables est la prochaine frontière de l'industrie cimetière nationale.