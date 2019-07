La Tunisie a obtenu un emprunt obligataire d’une valeur de 700 millions d’euros, soit l’équivalent de 2 275 milliards de dinars, selon un communiqué publié hier par le ministère des Finances. Cet emprunt obligataire sera remboursé sur une période de sept ans avec un taux d’intérêt de 6,375%. D’après le ministère des Finances, près de 182 établissements financiers ont présenté des offres en la matière et le montant offert par les investisseurs s’élève à plus de 2 200 millions d’euros. Cet emprunt obligataire est la résultante d’un road-show effectué par le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT).