Ils ont eu par la suite un entretien avec le secrétaire général de la wilaya qui leur a promis de prendre en charge leurs revendications. Les opérateurs de la ZAC d’El Kseur ont fait part, particulièrement, de la défection du réseau d’assainissement, de l’éclairage public, des routes et de l’insécurité qui y règne de nuit. Pourtant, depuis l’installation d’un nouveau directeur à la tête de l’unité de gestion des zones de la wilaya de Béjaïa, il semblait que la situation commençait à s’améliorer. Pour en savoir plus, nous l’avons approché. Celui-ci reconnaîtra avoir été informé par le secrétaire général de la wilaya des doléances de ces opérateurs qu’il confirme par ailleurs. Il dira que depuis son installation, il s’est attelé à tenter de rafistoler au niveau d’Akbou et Béjaïa et que pour la zone d’El Kseur, il avait prévu de commencer par le réseau d’assainissement avant de revoir l’éclairage public, l’installation de barrières avec le recrutement d’agents de sécurité etc. Il déclare avoir programmé beaucoup de choses pour améliorer les conditions de travail de tous les opérateurs implantés dans les zones que son unité (Ugzia) gère. Il est utile de souligner toutefois qu’au niveau de la wilaya de Bejaïa, les zones industrielles et d’activités, qui restent le poumon économique de la région, sont totalement délaissées. Ce n’est qu’avec la nouvelle dynamique insufflée par le nouveau gestionnaire que des améliorations ont été enregistrées, mais elles demeurent insuffisantes. Nous avons saisi l’occasion pour avoir un entretien express avec le directeur de l’unité de gestion de ces zones que nous publions en complément de cet article.