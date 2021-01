D'une importance incontournable pour la relance de l'économie nationale, la réalisation du projet du port-centre, d'El Hamdania, à Cherchell, débutera en avril prochain, selon la wali de Tipasa, Labiba Ouinaz. En adéquation avec les instructions du président de la République, portant sur la relance de ce projet sur des bases fortes et transparentes, la wali a précisé, lors d'une conférence de presse, ce samedi, que «les différents services administratifs de la wilaya ont mobilisé pour la finalisation des derniers préparatifs et mesures relatives, entre autres, à l'expropriation et à l'indemnisation des propriétaires terriens, parallèlement au relogement d'un nombre de familles, en prévision du lancement du projet au mois d'avril prochain, au plus tard». Après avoir subi des reports et des retards de lancement des travaux, depuis son lancement en 2015, le projet du port-centre est remis au-devant de la scène économique, en vue de conférer à l'année 2021, un aspect de redéploiement et de reprise des réalisations stratégiques, mises en veilleuse à cause de la double crise économique et sanitaire. L'annonce, du début des travaux en avril, sonne la fin d'une léthargie et l'amorce d'une vision économique nouvelle, essentiellement orientée vers la rupture avec les anciens procédés et pratiques. C'est un passage à la vitesse supérieure, qui met les responsables locaux devant un défi de taille, celui de donner une nouvelle image de la gestion des grandes réalisations et des leviers économiques susceptibles de créer le déclic qui actera le début d'une ère nouvelle. À ce titre, l'importance du projet du grand port-centre, et son impact sur l'économie nationale sont indéniables. Avec 23 terminaux d'une capacité de traitement de près de 6,5 millions de containers/an 25,7 millions de tonnes/an de marchandises, il représente le point de départ de toute une dynamique économique et commerciale qui naîtra dans son sillage. La valeur de son emplacement géostratégique et sa connexion aux plus importants circuits routiers, tels que l'autoroute Est/Ouest, et la transsaharienne, engendreront un bouleversement dans le transport des marchandises en provenance de l'Europe, du fait que le port-centre permettra leur acheminement vers l'Afrique en deux fois moins de temps, ce qui représente un atout de rentabilité incommensurable.

À cela s'ajoutera un foisonnement en matière d'émergence d'unités de logistique et de prestations de services, tels que les ports secs et les relais commerciaux, qui généreront un volume de 150 000 emplois directs et indirects. Il faut dire, que devant l'urgence de redresser la situation de l'économie nationale, la relance de tels projets structurants ne manquera pas de redonner de l‘espoir aux opérateurs économiques, et aux commerçants, qui ont été lourdement affectés par la conjoncture difficile que traverse le pays. Dans ce sens, la wali de Tipasa a révélé le montant d'une enveloppe de 6,281 milliards de DA pour la réalisation d'une zone logistique et industrielle, sur une assiette de 2.600 ha, en plus d'une ligne ferroviaire et d'une pénétrante pour relier Cherchell à l'autoroute Est-Ouest au niveau d'El Affroune (Blida). Ces derniers seront accompagnés d'un montant de plus de cinq milliards de DA, qui servira à l'indemnisation des personnes expropriées pour intérêt public, tandis que le reste est destiné à la réalisation de la zone suscitée et de la pénétrante. Par ailleurs, il y' a lieu de rappeler que le projet sera financé par un prêt à long terme du Fonds national d'investissement (FNI) et un crédit de la banque chinoise Exim-bank of China.

Il sera réalisé dans un délai de sept ans, mais sera progressivement mis en service dans quatre ans, avec l'entrée d'une compagnie chinoise, «Shanghai Ports», qui assurera son exploitation.