Les 14 pays membres de l’Opep et leurs 10 alliés ont parlé d’une même voix. Leur accord sera prolongé jusqu’en mars 2020. Les « 24 » continueront de réduire leur offre de 1,2 million de baril par jour durant neuf mois. Moscou a « tué » le suspense. Tous les membres de l’accord entre l’Opep et des alliés non membres, connus sous le nom d’Opep +, avaient convenu à l’unanimité de prolonger les réductions de production existantes de 1,2 million de barils par jour pendant neuf mois a affirmé, hier, le ministre russe de l’Énergie. « Tout le monde soutenait la proposition générale… Le Comité de suivi ministériel conjoint, qui supervise le respect de l’accord, a spécifiquement recommandé cette option de coopération accrue », a déclaré Alexander Novak, selon l’agence Reuters. La décision était dans l’air depuis quelques jours. « Nous nous sommes mis d’accord. Nous allons prolonger cet accord, la Russie comme l’Arabie saoudite. Pendant quelle période ? On va y réfléchir », avait déclaré vendredi dernier le président russe, en marge du sommet du G20 qui se tient à Osaka au Japon. Il ne laissera cependant pas trop durer le suspense. Quelle serait la durée de cette prolongation ? « Pour six ou neuf mois. Il est possible que ça soit jusqu’à neuf mois», a fait savoir Vladimir Poutine. Une information confirmée, hier, par son ministre de l’Energie. Les prix du pétrole n’en demandaient pas plus pour bondir. Hier vers 15h00 à Alger, le baril de Brent, référence du pétrole algérien se négociait à 66,02 dollar enregistrant une hausse de 1,28 dollar par rapport à la séance précédente. Le baril de Light Sweet Crude s’affichait de son côté à 59,59 dollars soit 1,12 dollar de plus par rapport à vendredi dernier. Cette embellie intervient dans le sillage d’une trêve qui se profile dans le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine qui contribuait à dissiper les craintes d’un ralentissement de l’économie mondiale. « La décision d’étendre l’accord, ainsi que les discussions constructives entre les présidents Trump et Xi au sommet du G20, selon lesquelles les Etats-Unis n’allaient pas imposer de nouveaux tarifs, se sont révélées constructives pour le marché pétrolier ce matin », ont constaté les analystes d’ING dans un communiqué. « C’est bien entendu une bonne nouvelle, une escalade de la guerre commerciale constituait une des sources majeures de risque pour l’économie mondiale et pour les marchés », a renchéri Stéphane Déo chez Lbpam tout en invitant à faire preuve de moins d’euphorie. « Il convient néanmoins de rester prudent ; rappelons que Donald Trump annonçait un accord au G20 de Buenos Aires en décembre dernier et qu’aucun progrès concret n’a été fait à Osaka. La reprise des négociations est indubitablement une bonne nouvelle, mais l’incertitude est loin d’avoir disparu et la négociation, en particulier sur le volet technologique, demeure très complexe », a-t-il ajouté. Un scepticisme partagé par l’économiste algérien et spécialiste des questions énergétiques, Mustapha Mekideche qui a estimé que la reconduction de l’accord de limitation des quotas, n’était « pas suffisante » pour obtenir une remontée des prix du baril autour de 70 dollars. « D’autres incertitudes subsistent », a-t-il indiqué. Quelles sont-elles ? « La reconduction de l’accord (de limitation de la production) et les tensions au Moyen-Orient peuvent pousser vers une hausse des prix du brut, mais, à l’inverse, il y a d’autres fondamentaux du marché, de nature à tirer les prix vers le bas », a prévenu le vice-président du Conseil national économique et social (Cnes). Pour l’instant le baril répond favorablement à la décision des « 24 ». Sera-t-elle suffisante pour qu’il atteigne le niveau qu’ils attendent : 80 dollars ? Attendons pour voir.