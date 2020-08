L'or noir a le vent en poupe en ce début de semaine. Hier, vers 13h30, le baril de Brent, référence du pétrole algérien s'échangeait à 45,66 dollars, soit 67 cents de plus que lors de la séance précédente durant laquelle il avait terminé en hausse. Ira-t-il plus loin? Difficile d'y répondre. Ce qui est certain c'est qu'il évolue désormais dans une conjoncture moins défavorable qui laisse espérer qu'il terminera l'année autour de son niveau actuel, ce qui correspond aux estimations du ministre de l'Energie. Le prix moyen du baril pour l'année 2020 devrait dépasser les 40 dollars, prévoit Abdelmadjid Attar en se référant aux dernières études et analyses du marché pétrolier. Le nouveau patron du secteur de l'énergie s'était appuyé sur le respect du taux de conformité de la baisse de la production des pays Opep non Opep qui se sont engagés, le 9 avril dernier, à retirer près de 10 millions de barils par jour du marché. Cet engagement de la part des pays de l'Opep+ a permis de tirer à la hausse les prix du baril qui se situent actuellement entre 42 et 43 dollars pour le Brent (contre 25 dollars fin avril), avait souligné, le 15 juillet, le président en exercice de l'Opep en marge de la cérémonie d'installation du comité d'éthique du groupe Sonelgaz. Le baril semble sortir lui aussi de son confinement, soutenu selon les dernières informations par un accord imminent entre le Congrès et la Maison-Blanche, sur un plan de soutien à l'économie américaine, un recul du Covid-19 aux USA et par une hausse de la demande en Asie, en Chine notamment premier importateur mondial dont les achats ont fortement chuté avec la pandémie de coronavirus. Le pays du Milieu représente près de 15% de la consommation totale d'or noir et compte pour 75% dans la croissance de la demande de pétrole. L'Union européenne a, elle aussi, mis le paquet. Les 27 vont injecter 750 milliards d'euros, pour faire redémarrer la machine économique mondiale, dans le sillage d'un déconfinement progressif devenu vital. Le marché pétrolier devrait théoriquement y trouver son compte. «Il semble que le marché soit revenu globalement à l'équilibre depuis juin», notent les analystes de Hsbc. La consommation mondiale, qui avait chuté de 22% en avril au pic du confinement, à 78 millions de barils par jour, serait toujours inférieure à la normale, mais de seulement 12%. Elle devrait continuer à progresser, atteignant 96 millions de barils au 4e trimestre, ont-ils estimé. Il faut cependant souligner que les cours de l'or noir ne seraient pas sortis de l'oeil du cyclone sans la baisse historique de la production de près de 10 millions de barils par jour, décidée par l'Opep et ses partenaires, ce qui représente environ 10% de l'offre mondiale.

«C'est un effort énorme et les pays producteurs respectent leurs quotas presque à 100%, ce qui est exceptionnel», a fait remarquer Alexandre Andlauer, analyste chez Kpler. Les «24» maintiennent le cap. «Les pays membres de l'Opep+ sont sur la bonne voie, même s'il reste encore des incertitudes liées à une éventuelle seconde vague de la pandémie mondiale», avait déclaré le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, président en exercice de l'Opep, lors de la 20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep-non Opep (Jmmc) qui s'est tenue le 15 juillet, par visioconférence. Un point de vue partagé par les experts internationaux. «À moins d'une seconde vague de Covid-19 de grande ampleur conduisant à des confinements généralisés, nous estimons que le Brent restera compris entre 40 et 47 dollars le baril au cours des quatre prochains trimestres», indiquent les analystes de IHS Markit. Le baril de Brent, qui avait plongé à 16 dollars le 20 avril, revient de loin.