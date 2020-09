Rien ne va plus. Le ciel semble s'assombrir pour le marché pétrolier qui reste toujours plombé par un Covid-19 dévastateur, responsable en grande partie d'une demande mondiale en berne. Les économies des pays occidentaux gros consommateurs d'or noir ont de la peine à se relancer. Les trafics aérien, maritime et routier sont toujours perturbés, les frontières fermées ont contribué à la lourde baisse de la consommation d'or noir et à la mise à quai de l'économie mondiale. Les perspectives ne sont guère optimistes. De sombres scénarios se dessinent. Le géant français Total prédit que la croissance de la demande pétrolière prendra fin vers 2030, rapporte l'agence Bloomberg. Le monde optera pour des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement, en particulier le gaz naturel, annoncent des analystes de la société. L'ère pétrolière s'achèvera vers 2030 et le monde passera progressivement à des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement, comme le gaz naturel, indique une présentation des perspectives énergétiques du groupe à l'horizon 2050 du 29 septembre répercutée par le groupe financier américain spécialisé dans l'information économique et financière. Total n'annonce pas pour autant la fin de l'ère de l'or noir puisque le groupe continuera à investir jusqu'à un milliard de dollars par an dans l'exploration. Shell envisage de son côté de supprimer pas moins de 9000 emplois. Le groupe britanico-néerlandais invoque la chute de la demande et des cours du pétrole pour justifier cette réduction des effectifs, souligne une dépêche de l'AFP. Le groupe britanico-néerlandais compte supprimer entre 7000 et 9000 emplois dans le cadre d'une vaste restructuration. Quelque 1500 personnes ont déjà quitté le groupe volontairement.

Le reste des départs, qui n'ont pas encore été quantifiés, se produira d'ici à 2022.