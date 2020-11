Ces deux réunions seront certainement déterminantes pour les prix du pétrole qui ont clôturé la semaine qui s'est achevée ven-dredi, à leur plus haut niveau depuis le mois de mars. Le baril a, en effet, enregistré une belle série. Le Brent pointe désormais à plus de 48 dollars. Continuera-t-il sur sa lancée? Cela dépendra au moins de deux facteurs, l'évolution de la pandémie de Covid-19 avec le flot d'annonces de campagnes vaccination imminentes qui doivent stopper sa propagation, d'une part, ce qui contribuera à relancer l'économie mondiale et accroître la demande mondiale d'or noir. Plusieurs pays, gros consommateurs de pétrole à l'instar de la France ou des Etats- Unis, annoncent des campagnes de vaccination massive prochaines.

Les USA, première puissance de la planète, l'envisagent pour la mi-décembre, ce qui augure un déconfinement progressif nécessaire pour relancer l'économie mondiale, dont elle est l'incontestable locomotive, ce qui explique l'euphorie dans laquelle baignent actuellement, les Bourses mondiales et le marché pétrolier qui surfent sur ce flot de bonnes nouvelles concernant la recherche des vaccinas contre le Covid-19. Le marché pétrolier gardera cependant, un oeil sur les réunions ministérielles de l'Opep+, prévues aujourd'hui et demain. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole tiendra sa 180ème conférence avant de retrouver ses partenaires dans le cadre de leur réunion ministérielle. Nul doute qu'il sera question de reconduire l'accord de leur baisse de production. Tout comme il n'est pas exclu de serrer davantage les vannes. La couleur avait été annoncée. L'Opep reste déterminée à prendre les mesures appropriées incluant la possibilité de prolonger les ajustements de production actuels jusqu'en 2021, ainsi que d'approfondir ces ajustements, si les conditions du marché l'exigent, avait indiqué le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, président en exercice de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une option mise sur la table par le ministre saoudien de l'Energie. «Avec le consensus de tous, nous pourrions naviguer avec cet accord et l'ajuster, en fonction de ce que l'avenir nous réserve», a suggéré le prince Abdel Aziz ben Salmane, lors d'une conférence virtuelle organisée par les Émirats arabes unis.

L'Opep+ avait décidé de maintenir jusqu'à la fin de l'année l'accord de réduction de sa production pétrolière portant sur une baisse de 7,7 millions de barils/jour depuis le mois d'août, après des réductions de 9,6 millions de barils par jour en juillet et de 9,7 mbj en mai et juin. Une décision qui doit, vraisemblablement être actée le demain. Combinée à la série d'annonces de vaccins anti-Covid-19, les cours de l'or noir devraient poursuivre leur progression. Les experts sont unanimes. «Deux facteurs principaux sont à l'origine de la flambée des prix du pétrole de ces dernières semaines: d'abord l'évolution positive des vaccins, ensuite la perspective d'une prolongation des coupes actuelles de la part de l'Opep +, qui semblent déjà prises en compte par les marchés», a indiqué Carlo Alberto de Casa, analyste d'Activtrades.

Certains vont jusqu'à prévoir une hausse relativement spectaculaire des cours de l'or noir. Ils vont soutenir sa progression et «lui permettre de se rapprocher des niveaux de l'avant-Covid-19, c'est-à-dire des 60 dollars», a écrit Alain Corbani, responsable pôle matières premières chez Finance SA sur le site du magazine économique français, Capital. Malgré cette série de bonnes nouvelles, le ministre de l'Energie garde la tête froide et appelle à la vigilance. «Nous devons rester flexibles, résilients et prêts à nous adapter à la dynamique, en constante évolution, du marché», avait déclaré Abdelmadjid Attar, dans son allocution, à l'occasion de la 24ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep-non opep (Jmmc), qui s'est tenue, le 17 novembre, par visioconférence. Prudence, prudence...