L'entreprise Prodalex, filiale de la Sarl Boublenza de Tlemcen, a présenté aux partenaires économiques, lors d'un séminaire, le lancement de son produit phare «poudre de caroube - Caruma» sur le marché national.

Cette rencontre, organisée mercredi dernier à Alger, s'est tenue en direction des principaux opérateurs économiques algériens qui exercent dans la biscuiterie, la chocolaterie, la laiterie et la fabrication de glaces industrielles.

Il a été question de présenter aux opérateurs économiques, les nombreux avantages de cette matière première considérée comme un véritable substitut au cacao dans les domaines de la biscuiterie et de la pâtisserie.

L'avantage de ce produit est en effet économique et nutritionnel et permet aux utilisateurs-producteurs de disposer de cette matière première algérienne en quantité suffisante, et ce, avec la célérité souhaitée, sans compter l'attractivité de son coût de revient par rapport à la poudre de cacao importée. Sur le plan nutritionnel, la poudre de caroube, contrairement au cacao, ne renferme pas d'excitants tels que la caféine et la théobromine, elle contient moins de matières grasses, est riche en fibres alimentaires et en calcium et surtout ne contient pas de gluten ni d'allergènes et ses bienfaits sur la santé ne sont plus à démontrer.

Les invités ont pu ainsi assister, avant les travaux, à une séance de dégustation de gâteaux confectionnés à base de poudre de caroube, question d'en avoir un avant-goût. Les domaines d'activité de l'entreprise Boublenza, sont le conditionnement et l'emballage agroalimentaire, le cacao et le chocolat, les ingrédients, colorants et arômes ainsi que les produits de pâtisserie industrielle. Les clients ciblés activent dans l'industrie agroalimentaire.