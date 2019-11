La filière de montage de téléphonie fait face à une situation très compliquée. Les usines d’assemblage des marques internationales et algériennes risquent de disparaître. Dans ce contexte, le collectif des fabricants des produits électroniques, électroménagers , IT & Mobile a sollicité la ministre de l’ Industrie en vue de surseoir à la décision du gouvernement de suspendre cette filière, d’après le site électronique TSA.Ce collectif appelle le gouvernement à revenir sur la décision de suppression du régime SKD de téléphonie mobile , à réviser à la hausse les droits de douanes du régime SKD de téléphonie mobile tout en maintenant la surtaxe(DAP) pour le produit fini ».

Il propose de mettre en place un comité mixte (ministère de l’Industrie-collectif des fabricants) pour travailler sur un plan de conversion du régime SKD vers le régime CKD. « Nous n’avons aucune intention de nier que les taux d’intégration actuels sont infimes mais il faudrait tout de même souligner que les perspectives de son amélioration sont importantes, d’autant plus que ce sont ces producteurs eux-mêmes qui ont longtemps appelé, depuis 2015, à la mise en place du dispositif CKD relatif à la filière téléphonie mobile », peut-on lire sur la requête adressée, hier, à la ministre de l’Industrie., Djamila Tamazirt.

« Nous attirons votre attention que cette mesure, qui prévoit de mettre au même pied d’égalité les producteurs et les importateurs, n’est pas sans induire des conséquences négatives et dramatiques sur la filière du montage de téléphonie mobile», déplore-t-on.