Faisant suite à l'article paru le 25/01/2021 au journal «L'Expression», signé par le journaliste «Walid Aït Said», et intitulé «L'Algérie aspire à devenir une start-up nation», il nous a été donné de constater un nombre important de fausses informations et d'approximations concernant notre département ministériel (et concernant les start-up de manière générale).

D'abord, cet article laisse comprendre que la procédure de labellisation prend 6 mois, et va même la qualifier de «bureaucratie» une information totalement absurde, depuis son lancement, la procédure de labellisation se fait entièrement en ligne, il suffit de quelques minutes pour que n'importe quelle personne puisse renseigner ses informations, la procédure se fait sans se déplacer, c'est d'ailleurs, aujourd'hui, l'unique procédure administrative en Algérie qui se fait exclusivement en ligne, de plus, la procédure n'étant pas obligatoire pour exercer une activité, elle ne constitue en aucun cas un frein pour la start-up.

L'article affirme également, que «Dans ce monde impitoyable des start-up, où la durée de vie est estimée à un an», face à cette (fausse) information qui découragerait plus d'un startupeur à se lancer, il nous parait quand même important de préciser que la durée de vie des start-up partout dans le monde n'est fort heureusement pas d'un an.

L'article continue en comparant les labels qu'attribue notre ministère avec le label français «Frenchtech», il est cependant, facile de comprendre, en faisant une simple recherche sur Google, que le label Frenchtech est un label attribué à des villes françaises et non pas à des start-up. Il a, par exemple, été donné aux villes de Strasbourg, Nice et Saint-Etienne, la comparaison facile entre deux mesures fondamentalement différentes, simplement parce que les deux emploient le mot «label», témoigne d'un travail journalistique bâclé, approximatif et mensonger. Quant au présumé «retard du lancement de la plateforme», l'arrêté fixant les membres du comité de labellisation a paru au Journal officiel le 9 décembre, la plateforme a été lancée le 15 décembre, soit une semaine après.

L'article critique également, et de manière surprenante, la technologie utilisée sur la plateforme «startup.dz», à savoir wordpress, en plongeant encore plus dans la désinformation: Wordpress est utilisé, aujourd'hui, par 40% des sites Web au monde (source: https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPress), des sites Web sensibles et connus l'utilisent, comme par exemple celui de la Maison-Blanche (source https://wordpress.org/showcase/the-white-house/).

Enfin, l'article compare l'Algérie à d'autres pays dont l'écosystème start-up est parvenu à un certain niveau de maturité.

Nous tenons également à préciser, que dans tous ces pays, l'écosystème s'est construit suite à des mesures fortes de l'Etat pour inciter les entreprises â innover et pour encourager la prise de risque lors du financement des idées innovantes, des statuts particuliers accordés aux entreprises innovantes existent partout (Italie, Allemagne, Espagne... Etc.), ces statuts et les exonérations fiscales qu'ils confèrent portent différents noms, mais ont le même objectif: promouvoir l'innovation (source: https://altar.io/incorporating-startup-eu-overview-tax- reliefs-country/).

Notre réponse:

1- Retard dans la procédure de labellisation.

L-e comité national de labellisation des Start-up a vu le jour le 15 septembre dernier. Il a été officialisé par le décret exécutif n°20-254 du 15 septembre 2020 et publié au Journal officiel n°55. Si l'on compte bien, cela fait 5 mois qu'il est censé avoir commencé son travail. Néanmoins, ce n'est que, jeudi dernier, qu'une dizaine, seulement, de start-up ont reçu leurs fameux «labels».

2- Retard dans la mise en ligne de la plate-forme

Le site Internet n'a été officiellement mis en ligne que le 15 décembre. Pourtant, le ministre délégué s'était engagé a le livrer le 15 octobre 2020 à minuit. Une grande communication a été faite autour de cet événement. Avant d'être annulé à la dernière minute.

3- À propos de Wordpress

Ce n'est nullement cette technique, épurée, qui est critiquée dans l'article, mais le premier site qui a été mis en ligne sans aucun effort de développement. Il s'agissait d'un site éphémère contenant juste le nom du domaine et une template par défaut «Wordpress» avait été mis en ligne pendant quelques minutes le «jour J». Nous nous sommes également interrogés sur le temps qu'a pris le développement d'un site sur la platforme la plus facile d'utilisation et la plus répondue à travers le monde.

4- Durée de vie moyenne des start-up

Il ne s'agit pas là d'un avis personnel, mais de ceux d'experts mondiaux qui se basent sur des statistiques claires. À l'image de l'expert, français, Guilhem Bertholet qui affirme que «quand on se lance, on a entre 12 et 18 mois d'espérance de survie dans son projet». Les spécialistes s'accordent aussi sur le fait que le taux de «mortalité» des start-up est de «90%». «Une simple recherche sur Google» peut le confirmer.

5- Labellisation des start-up

L'autre point sur lequel «s'indigne» ce département ministériel est la critique de son plan de labellisation des start-up. D'abord, si confusion il y a, c'est à cause du choix du nom d'un concept existant en... France! De plus, nous tenons à préciser que nous n'avons pas parlé précisément de la «Frenchtech», comme tente de le faire croire cette mise au point, mais du concept de labellisation en général, qui englobe plusieurs labels, dont la «Frenchtech», ou encore «la Belle Start-up», «le label finance innovation»... Il s'agit là d'un modèle bien français dont le but est d'accélérer les start-up pour créer un écosystème rapide et dynamique. Que ce soit le label français ou «made in bladi», ils ont la même finalité: «Promouvoir l'innovation.».