«Ce n’est pas le moment !». Voici la réponse tranchée du professeur Chitour à propos de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. En effet, Chems Eddine Chitour, qui était, hier, matin, l’invité de la rédaction de la radio Chaîne 3, est revenu sur ce projet de loi qui fait couler beaucoup d’encre. Ce spécialiste estime, ainsi, que la situation est inappropriée pour adopter une telle loi qui engage l’avenir de toute la nation. «Un gouvernement en fin de parcours n’a pas décemment le droit d’hypothéquer l’avenir du pays en tentant de promulguer une loi à la va-vite et sans qu’on prenne en compte toutes les contraintes internes et externes», a soutenu le directeur du Laboratoire de valorisation des hydrocarbures à l’Ecole polytechnique d’Alger. Le professeur Chitour, qui est pétrolier de formation, déplore dans ce sens une nouvelle fuite en avant des pouvoirs publics. «Le secteur de l’énergie est un sous-ensemble d’une stratégie globale visant à développer le pays. La voie choisie par le gouvernement indique clairement que nous ne nous engageons pas sur ce chemin», soutient-il. Cet éminent spécialiste plaide pour la mise en place d’un modèle énergétique qui «nous permette de sortir par le haut de la malédiction du pétrole en investissant à marche forcée sur les énergies vertes, laissant ce faisant un viatique pour les générations futures». Il soutient que «si on continue à bricoler pour maximaliser les rentrées conjoncturelles de devises, nous irons droit dans un mur qui nous attend dans les trois prochaines années». Il rappelle dans ce sens que le déficit financier de l’Algérie se creuse d’année en année, se situant, cette année, autour des 68 à 70 milliards de dollars. «D’ici 2021 à 2022, nous serions à court, le prix du baril de brut ayant peu de chance de regagner des sommets pour permettre de rééquilibrer le budget», prévient-il. C’est pourquoi, le professeur Chitour est de ceux qui dénoncent une loi sur les hydrocarbures en lieu et place d’une stratégie énergétique vers le développement durable. Le professeur est également revenu sur l’autre projet de loi que le Conseil des ministres a adopté, à savoir le projet d’importation de véhicules de moins de 3 années. Il qualifie cette mesure de populiste, de fuite en avant. « Il aurait été plus judicieux d’aller vers une politique globale des transports car il y a 6 millions de voitures, mais la demande en transport est au moins de 20 millions de citoyens lambda qui ont plus besoin de moyens de transport fiables (bus, tramway, métro, train), que de voitures particulières qui participent grandement à la pollution», atteste-t-il.